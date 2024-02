Der TSV Gras-Ellenbach hat ein heißes Eisen im Feuer

Im Heimspiel gegen den TSV Weiher standen die Gras-Ellenbacher also gehörig unter Druck, lösten die Aufgabe gegen den Außenseiter aber mit 3:0 souverän. Jetzt wurde endlich gepunktet. In den letzten fünf Spielen des Jahres gab es nur eine Niederlage. Das 0:1 zu Hause im Derby gegen die SG Hammelbach/Scharbach war bitter.

Klassenerhalt noch nicht gesichert

Im Kreispokal haben es die Gras-Ellenbacher dagegen ins Viertelfinale geschafft und wollen jetzt auch ins Halbfinale – das wäre eine dicke Überraschung. „Das ist ganz klar unser Ziel“, sagt Loipersberger. Die Chancen dazu stehen nicht schlecht, denn am 3. März haben die Gras-Ellenbacher Heimvorteil gegen den Klassenkonkurrenten SG Hüttenfeld, der bereits während der Runde mit 3:0 besiegt wurde. „Dass wir zu Hause spielen können und nicht auf dem großen Rasenplatz in Hüttenfeld antreten müssen, ist sicherlich von Vorteil“, meint der Sportliche Leiter.

Kurioserweise geht es dann eine Woche später zum Wiederbeginn in der B-Liga nach Hüttenfeld. Anschließend hat der TSV sein spielfreies Wochenende, ehe vor Ostern noch beim SV Kirschhausen gespielt wird. „In diesen Spielen kann man am meisten verlieren“, sagt Loipersberger und baut darauf, dass seine Mannschaften gegen direkte Konkurrenten ihre Hausaufgaben macht.

Bereits beim Hallenturnier des FC Fürth machte der TSV Gras-Ellenbach in diesem Jahr eine gute Figur und wurde am Ende Vierter. Das erste Testspiel gewannen die Überwälder am vergangenen Sonntag mit 4:2 gegen den Kreisoberligisten FC Ober-Abtsteinach. „Wir sind mit 0:1 in Rückstand geraten. Aber gerade nach der Pause hat man keinen Zwei-Klassen-Unterschied gesehen“, sagte Loipersberger.