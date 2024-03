Warum der Sieg für den TSV Gras-Ellenbach historisch ist

Der Coach sprach von einem verdienten Sieg: „Wir waren über weite Strecken überlegen und hätten am Ende noch mehr Tore machen können.“ Der TSV kam zwar gut in die Begegnung und ging schon nach 14 Minuten durch Jonas Guthy mit 1:0 in Führung, doch 14 Minuten später schaffte Kevin Rathgeber für die Gäste den 1:1-Ausgleich. Aber die Hausherren hatten sofort eine Antwort parat, denn Janis Schäfer brachte sie quasi vom Anstoß weg wieder mit 2:1 in Front. In der 41. Minute war dann Jonas Guthy zu Stelle und erhöhte per Kopfball auf 3:1.