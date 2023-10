„Ein sehr akribischer Arbeiter“

Der SV Fürth hat sich in dieser Saison zu einer Spitzenmannschaft in der Fußball-Kreisoberliga entwickelt. Gewinnen die Grün-Weißen am Sonntag das Heimspiel gegen den FC Groß-Rohrheim, was angesichts der Tabellensituation die Zielsetzung für die Gastgeber ist, werden sie die an diesem Wochenende spielfreie Bürstädter Eintracht wieder vom Platz an der Sonne verdrängen und sich die Spitze zurückholen.