SV Fürth verlängert mit Ingelmann und Diefenbach

Ein erfolgreiches Jahr mit der Kreisoberliga-Meisterschaft und dem Kreispokalsieg beschließt der SV Fürth mit einer wichtigen Personalie: Chefcoach Jochen Ingelmann bleibt zusammen mit Co-Spielertrainer Chris Diefenbach auch in der kommenden Saison in der Verantwortung. Patrick Geissinger wird dem Fußball-Gruppenligisten dagegen nur noch als Spieler zur Verfügung stehen. Das teilte der Sportliche Leiter Valeri Biljuk mit und ist froh, dass Erfolgsteam weiter an Bord zu haben – auch wenn die Vertragsverlängerung keine große Überraschung ist.