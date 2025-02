Erste Heimniederlage: Fürtherinnen patzen gegen Groß-Bieberau/Modau

Fürth. Jetzt hat es die Bezirksoberliga-Handballerinnen der HSG Fürth/Krumbach auch in eigener Halle erwischt: Mit 27:28 (14:16) verlor das Team von Trainer Daniel Werner gegen die HSG Groß-Bieberau/Modau und damit erstmals in dieser Runde zu Hause. Ein Strafwurf 19 Sekunden vor dem Ende brachte die Entscheidung zu Gunsten des Außenseiters. Der letzte Angriff Fürths blieb erfolglos. „Da fehlte uns einfach die Zeit“, so Werner. Immerhin: Der direkte Verfolger im Kampf um Platz eins, SV Erbach, kam zu Hause nicht über ein 26:26-Remis gegen Riedstadt hinaus, sodass die Tabellenführung der Fürtherinnen auch nach der Niederlage noch recht komfortable vier Punkte beträgt.