Fabelhaft: SV Unter-Flockenbach bezwingt den Tabellenführer

Unter-Flockenbach. Am schönsten sind beim Fußball bekanntlich immer die Punkte, die niemand so richtig eingeplant hat. Und diese feiern sich auch am besten. Zu feiern gab es am Samstag dementsprechend beim SV Unter-Flockenbach einiges, denn zum Punktspielauftakt im neuen Jahr glückte dem Hessenligist aus Gorxheimertal nichts weniger als ein 2:1-Sieg über Tabellenführer Rot-Weiss Walldorf.