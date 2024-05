FC Fürth will erst siegen, dann feiern

Der FC Fürth feiert am Wochenende sein 75-jähriges Vereinsjubiläum. Damit es auch ein erfolgreiches Fest ohne Trübsalblasen wird, wollen natürlich die Spieler der ersten Mannschaft am Samstag, 16.30 Uhr, ihr Heimspiel gegen die KSG Mitlechtern unbedingt gewinnen. Das Team von Trainer Lucas Oppermann belegt in der Tabelle derzeit den dritten Rang und liegt nur zwei Punkte hinter dem Zweiten SG Unter-Abtsteinach.