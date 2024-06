Frankfurt-Fan aus Fürth drückt der Schweiz die Daumen

Seit 13 Jahren lebt Steffi Mächler schon in der Schweiz und hat seit 2018 auch die Staatsbürgerschaft – am Sonntag drückt sie aber dennoch Deutschland im letzten Gruppenspiel der Fußball-Europameisterschaft die Daumen. „Natürlich bin ich zwiegespalten“, sagt die 44-Jährige, die beim Eintracht Frankfurt Fanclub Fürth (EFC) im Vorstandsteam ist und aus der Schweiz ihre Vereinsaufgaben meistens per E-Mail oder Telefon wahrnimmt. „Ich denke, Deutschland wird das Spiel gewinnen mit 3:0. Aber als Wahl-Schweizerin wünsche ich mir ein Unentschieden, weil Deutschland ohnehin bereits für das Achtelfinale qualifiziert ist und ich es der Schweizer Nati auch von Herzen gönne, das Achtelfinale zu erreichen“, meint Steffi Mächler.

Die Euphorie ist gewichen

Bis am Mittwochabend um 23 Uhr war in der Schweiz die EM-Euphorie jedenfalls noch groß. Nach dem 3:0-Auftaktsieg gegen Ungarn folgte dann aber nur ein 1:1 gegen starke Schotten – mit „Ach und Krach“, schreibt der Schweizer Tages-Anzeiger. Dem Hochgefühl ist Ernüchterung gewichen. „Die Schweizer haben die Schotten unterschätzt“, sagt Mächler – das wird gegen Deutschland wohl kaum passieren. Über das Bild, das Deutschland als EM-Gastgeber abgibt, hat Mächler bisher „nichts Negatives gehört“ – was bei den durchaus kritischen Eidgenossen eigentlich schon einem Lob gleichkommt.

Einsatz von Robin Koch?

Mit Robin Koch hat Nagelsmann im Übrigen nur einen Frankfurter nominiert. Nachdem Deutschland bereits im Achtelfinale ist, hofft Mächler auf ein paar Minuten Spielzeit für den Frankfurter Abwehrspieler. Nicht dabei ist diesmal Torhüter Kevin Trapp. „Und wenn man mal ehrlich ist, hätte er es auch nicht verdient. Seine Leistungen waren nicht so gut wie sonst“, sagt Steffi Mächler und fügt an: „Aber auch Manuel Neuer hätte es eigentlich nicht verdient gehabt...“ Der Eintracht Frankfurt Fanklub Fürth will im nächsten Jahr sein 30-jähriges Jubiläum groß feiern, nachdem das 25-jährige Bestehen wegen Corona ausfiel. Die Verantwortlichen gehen in die Planung, ein Termin könnte kurz vor Bundesliga-Saisonbeginn sein. Der SV Fürth feiert zudem sein 100-jähriges Jubiläum – und schon mancher spekuliert, ob Eintracht Frankfurt zu einem Freundschaftsspiel in den Odenwald kommt. Vielleicht kann man da ja Kräfte bündeln. Immerhin ist der rührige EFC Fürth mit 500 Mitgliedern (davon ein Drittel Frauen) einer der größten Fanklubs (der größte ist der FC Adlerhorst aus Stadtallendorf mit 900 Mitgliedern) und engagiert sich beispielsweise für die Aktion „Fußballer gegen Krebs“. Die Eintracht-Jugend mit dem aktuellen U17-Trainer Sebastian Haag, der seine Trainerkarriere bei Eintracht Wald-Michelbach begann, war außerdem schon einige Male zum Training in Fürth zu Gast. Die Eintracht-Fußballschule kam in den Osterferien das erste Mal nach Fürth – man kennt sich durchaus.