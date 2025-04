Gruppenliga: Elfmeter in der Nachspielzeit trifft den SV Fürth

Fürth. Fußball-Gruppenligist SV Fürth hat am Sonntag nach den so erfolgreichen Wochen zuvor wieder einen Dämpfer kassiert: Im Heimspiel gegen den SV Münster musste sich die Elf von Trainer Jochen Ingelmann vor rund 200 Zuschauern durch einen späten Handelfmeter 1:2 (0:0) geschlagen geben und damit nach fünf Pflichtspielerfolgen am Stück wieder eine Niederlage quittieren. Mit der letzten Aktion im Spiel kam Münster tief in der Nachspielzeit durch Talmiz Butt zur erneuten Führung (90.+6), nachdem Fürths Franjo Vucic der Ball im Strafraum an die Hand gesprungen war.