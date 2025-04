Hart im Nehmen: Toni Muca trifft auch mit gebrochenem Zeh

Unter-Abtsteinach. „Jeder Schuss hat wehgetan.“ Blerton „Toni“ Muca erlebte am Sonntag eine ebenso schmerzhafte wie ereignisreiche Partie in der Fußball-Kreisoberliga, in der seine SG Unter-Abtsteinach im Topspiel bei Olympia Lorsch Rückständen von 0:2 und 2:3 trotzte - und er selbst einer sehr schmerzhaften Erfahrung, denn der 35-jährige Offensivspieler ließ sich die Partie trotz eines Zehenbruchs nicht entgehen.