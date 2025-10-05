Handball HSG-Frauen überraschen den TSV Pfungstadt - 28:27. Oberliga-Aufsteiger Fürth/Krumbach gewinn nach spannender Schlussphase durch. von Marcus Essinger 05.10.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Philipp Reimer Fotografie Jil Eisenhauer (beim Wurf) leistete mit sechs Toren einen großen Anteil am Sieg der HSG Fürth/Krumbach beim TSV Pfungstadt. Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Handball HSG Weschnitztal verabschiedet sich aus der Oberliga Im letzten Spiel füllt sich der Kader der HSG Weschnitztal noch einmal. Fürther haben noch zwei Spiele. 02.05.2025 Handball HSG Fürth/Krumbach: Der Meister beeindruckt mit Stärke und Teamgeist Dank des guten Unterbaus kann die HSG Fürth/Krumbach auf dem Weg in die Oberliga auch Ausfälle verkraften. In der neuen Saison zählt nur der Klassenerhalt. Trainer Daniel Werner stellt seine Spielerinnen vor. 24.03.2025 Handball Gleich wieder ein Spitzenspiel für die HSG Fürth/Krumbach Die Frauen der HSG Fürth/Krumbach haben Heimrecht gegen die SG Egelsbach. Männer empfangen den Tabellendritten. Die HSG Weschnitztal will mit einem Heimsieg auf die Weihnachtsfeier gehen. 12.12.2024 Handball HSG Fürth/Krumbach ist wieder auf Berg- und Talfahrt Das letzte Rundenspiel ist für die Handballerinnen der HSG Fürth/Krumbach ein Spiegelbild der Saison. Die Männer können auswärts doch siegen. 25.03.2024 Handball Die HSG Fürth/Krumbach schickt eine Kampfansage an Modau Die HSG Fürth/Krumbach will dem Tabellenführer TSV Modau die erste Niederlage beibringen. Die Gäste sind aber kein gewöhnlicher Aufsteiger. 12.10.2023