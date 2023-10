Im Spitzenspiel ist Pfeffer drin

Da ist ordentlich Pfeffer drin, wenn der Zweite der Fußball-Kreisliga B, der SV Affolterbach, im Spitzenspiel zu Hause Tabellenführer TSV Hambach empfängt (Sonntag, 15 Uhr). Nach dem Unentschieden in Kirschhausen, wodurch der SVA die Spitze an die Gäste abgeben musste, ist er ganz heiß darauf, sie im direkten Aufeinandertreffen wieder zurückzuerobern. Dazu müssen die Gastgeber aber wieder ihre Chancen nutzen, woran es letztens ein wenig haperte. Für Trainer Sebastian Theobald ist es wenig überraschend, dass der TSV oben steht, denn er hat auf allen Positionen eine gut besetzte Mannschaft. „Wir wissen, was auf uns zukommt“, sagt der Coach. Dementsprechend ist klar, worauf bei der Vorbereitung der Fokus liegt: unter anderem auf den offensiven Abläufen vor dem Hintergrund der Ladehemmung. Ausfallen werden Sören Gölz und Sedat Baris, fraglich sind die Einsätze von Benedict Steffan und Jakob Steffan.