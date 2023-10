Impe von außen, Bergmann schließt ab

Mit sehr guten Aktionen holte die SG Hammelbach/Scharbach gegen den SV Fürth II in der Fußball-Kreisliga B einen ungefährdeten 5:1-Sieg. In der ersten halben Stunde waren beide Teams noch gleichwertig. Das zeigte sich auch darin, dass Steffen Impes Führung in der neunten Minute postwendend von Akin Tekgezen drei Minuten später zum 1:1 ausgeglichen wurde.