In den Bergsträßer Ligen fehlen oft Anstand und Wertschätzung

„Wir müssen den Umgang miteinander gemeinsam beleuchten und benötigen einen stärkeren Schulterschluss aller Beteiligten, um die Schiedsrichter nachhaltig zu stärken und eine Trendwende einzuleiten.“ Mit diesen Worten läutete DFB-Vizepräsident Ronny Zimmermann im März des vergangenen Jahres das „Jahr der Schiris“ ein.

Nachdem die Zahlen der aktiven Schiedsrichter in den vergangenen Jahren deutlich gesunken waren, Respektlosigkeiten gegenüber den Unparteiischen dagegen vor allem im Amateurbereich deutlich zugenommen hatten, wollte der DFB in Zusammenarbeit mit den Landesverbänden mithilfe der Initiative für neue Schiris werben – und gleichzeitig die Disziplinlosigkeiten bekämpfen.

Zahl der aktiven Schiris steigt

Obwohl die Zahl der aktiven Schiris laut DFB-Mitteilung 2023 – auch dank der Initiative – bundesweit tatsächlich um 6,6 Prozent gestiegen ist, sehen die Verantwortlichen des Fußballkreises Bergstraße mit Blick auf die Disziplin nach wie vor großen Handlungsbedarf. So war die Zahl der Strafen gegen Trainer und Betreuer aus Sicht der Klassenleiter in der abgelaufenen ersten Saisonhälfte viel zu hoch. Zumeist geht es dabei um das Fehlverhalten gegen Schiedsrichter. Dies ziehe sich „wie ein roter Faden durch die Rückrundenbesprechungen dieser Tage“, lässt der Kreisfußballausschuss verlauten. „Egal, ob in der Verbands-, Gruppen- oder Kreisoberliga“.

Der Punkt war den Klassenleitern Reiner Held und Martin Wecht dann auch so wichtig, dass sie ihn am Montagabend unter dem Stichwort „Trainerpass“ kurzfristig auf die Tagesordnung der virtuellen Rückrundenbesprechung von Kreisober-, A-und B-Liga setzten. „Mit den Zahlen bin nicht zufrieden“, sagte Held: „Anstand und Wertschätzung gegenüber dem Schiedsrichter ist da manchmal nicht gegeben, da sollte man dran arbeiten.“

Held kündigt Rückzug an Kreisfußballwart Reiner Held hat erstmals offiziell angekündigt, sich beim Kreisfußballtag am 22. Juni in Schönmattenwag nicht mehr zur Wiederwahl zu stellen. „Ich nehme Abschied, nicht, weil ich es Leid bin, manchen Vereinen nachzulaufen. Aber man muss nach 15 Jahren loslassen können“, sagte der Bürstädter. Die Arbeit habe ihm aber immer Spaß gemacht, betonte er. Und eventuell werde er dem Kreisfußballausschuss in anderer Funktion erhalten bleiben. Sein Stellvertreter Martin Wecht hat Bereitschaft signalisiert, die Nachfolge anzutreten.

Deutliche Verschlechterung

Der Vorsitzende des Kreissportgerichts, Rainer Beckerle, untermauerte diese Aussage sogleich mit Fakten. Unrühmlicher Spitzenreiter dieser Statistik war in der Vorrunde demnach die Kreisoberliga. Hier gab es sechs Rote Karten gegenüber Offiziellen (zum Vergleich: 13 gegen Spieler). Beckerle: „Bemerkenswert hoch.“ In der A-Liga gab es noch zwei Urteile gegen Trainer und Betreuer, in der B-Liga eines, in den drei anderen Kreisklassen keines.

Vor Jahresfrist hatte Beckerle die Verantwortlichen diesbezüglich sogar noch gelobt. In der Hinrunde 2022/23 hatte es in der Kreisoberliga sowie in der A-Liga nur je zwei Verfahren gegen Teamoffizielle gegeben. „So kann es weitergehen“, sagte Beckerle damals. Doch die Realität sah anders aus.

Insgesamt 71 Urteile

Insgesamt fällten die Vertreter des Sportgerichts in der Hinrunde 2023/24 71 Urteile – auch wegen Vergehen von Zuschauern. „Zuschauer zahlen Eintritt, um Fußballspiele zu sehen und nicht, um jemand zu beleidigen“, sagte Wecht, der aber generell mit dem Verlauf der Vorrunde in den von ihm geleiteten Ligen (A- und B-Liga) zufrieden war. Einzig die Zahl der Nichtantritte in der A-Liga, fünf, bezeichnete er als „bisschen erschütternd“.

Die restliche Rückrunde wird am 18. Februar mit Nachholspielen eröffnet. Der erste komplette Spieltag von Kreisober- bis C-Liga ist am 25. Februar. Die nur 13 Mannschaften starke B-Liga startet am 10. März, die beiden D-Ligen eine Woche darauf. Finale für alle Klassen ist am 30. Mai (Fronleichnam); nur die D-Ligen machen am 26. Mai Schluss.

Relegation ist terminiert