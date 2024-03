JSG Weschnitztal hat erstmals alle Altersstufen besetzt

Die JSG Weschnitztal hat eine erfolgreiche Premierensaison in der erweiterten Konstellation Mitte März beendet. Die Handball-Kooperation der Stammvereine SVG Nieder-Liebersbach, TV Reisen, SKG Ober-Mumbach, SKG Bonsweiher und TSV Birkenau spielte mit drei Mannschaften in der badischen Landesliga und vier weitere in den Bezirksligen. Zur neuen Saison 2024/25, die bereits mit den Qualifikationsturnieren im April beginnt, gelingt es der JSG, erstmals alle männlichen Jahrgangsstufen zu besetzen.

Die B-Jugend unter dem Trainergespann Timo Zehrbach und Kai Dewald belegte einen soliden sechsten Platz in der Landesliga. Nach einer kleinen Durststrecke zum Jahresende und -start, konnte man in den letzten vier Spielen mit 6:2 Punkten nochmals etwas Boden gutmachen.

Für die C1 war es aufgrund der dünnen Spielerdecke eine komplizierte Runde, die man dennoch auf einem guten fünften Platz in der Landesliga abschloss. Die Trainer Günter Knogler und Andreas Klos spielten fast ausschließlich mit Spielern des jüngeren Jahrgangs, die genau so in der kommenden Runde zusammenbleiben und von der sehr erfolgreichen D-Jugend noch vielversprechenden Zuwachs erhält. Die C2 musste sich zwar in der Bezirksliga 2 mit dem letzten Platz zufriedengeben, allerdings sind die Fortschritte bei jedem einzelnen Spieler deutlich erkennbar.

Die D1 belegte einen hervorragenden dritten Platz in der Landesliga und verpasst damit nur knapp die Teilnahme am Badenpokal. Damit zeigte die Mannschaft von Michael Hungenberg und Timo Volckmann mehrfach, dass man mit den großen Vereinen durchaus mithalten kann. Gerade die Serie von sechs Siegen in Folge zum Saisonabschluss zeigt die Weiterentwicklung der Mannschaft. Ebenfalls eine starke Entwicklung zeigte die D2 unter Trainer Torsten Lais. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten wurde das Team immer stabiler und konnte unter anderem sogar den späteren Meister zu Hause bezwingen. Am Ende belegte man Platz acht in der Bezirksliga 3.

Die E1 unter Tino Bohrmann hatte es in der Bezirksliga 1 mit ausnahmslos starken Gegnern zu tun. Dennoch konnte man sich gut behaupten und vor allem die persönliche Weiterentwicklung jedes einzelnen Spielers konnte stark gefördert werden. Ähnlich die Situation in der E2, die mit Trainer Johannes Wagner und Benjamin Schalk fast ausschließlich mit Spielern des jüngeren Jahrgangs spielt, in dem Falle fast alles Minis. Gegen teilweise zweieinhalb Jahre ältere Gegner wurden dennoch einige Partien gewonnen.

Für die neue Runde stockt die JSG nochmals auf. Zusätzlich wird eine A-Jugend ins Rennen gehen, die sich um die neu gegliederte Oberliga Baden-Württemberg bewerben wird. B, C1 und D1 werden wieder versuchen, einen Platz in der Landesliga zu erspielen und die C2, D2, E1 und E2 werden in den Bezirksligen spielen. Selbst ohne die Mini-Mannschaften von HSG Weschnitztal und TSV Birkenau, die noch dazu kommen, trainieren und spielen derzeit über 100 Kinder und Jugendliche bei der JSG. Angeleitet vom Trainerteam, das zusätzlich von den TSV-Spielern Moritz Holschuh und Jan-Niklas Weis tatkräftig unterstützt wurde, soll die Weiterentwicklung der Spieler klar im Vordergrund stehen.