Julius Ott startet bei der Berglauf-Europameisterschaft

Der Weinheimer Berglaufspezialist Julius Ott wird an diesem Wochenende zum zweiten Mal im deutschen Nationalteam am Start sein. Nach seinem erfolgreichen Einsatz bei der Berglauf-Weltmeisterschaft 2023 in Innsbruck, wo er dem Team den vierten Platz sicherte, geht es für den Weinheimer bei der Berglauf-EM in Annecy wieder um ein gutes Abschneiden in den Teamwettbewerben.

Bei den Deutschen Meisterschaften in Zell am Harmersbach war dem in Graz studierenden Athleten der TSG 1862 das Höhenprofil zu gering, mit dem fünften Platz blieb er unter seinen Möglichkeiten. In Annecy geht es nun steiler zu Werke: Auf der „Up“-Strecke gilt es auf 7,6 Kilometern Länge 990 Höhenmeter zu schaffen. Außerdem ist Ott (Bild: GEPA-Pictures) noch bei „Up and Down“ über 16 km im Einsatz, wo es 940 Höhenmeter nach oben und 980 nach unten geht. Es bleibt mit Spannung abzuwarten, ob das starke DLV-Team in den Kampf um eine Medaille eingreifen kann. TG