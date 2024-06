Ansturm auf die Weinheim Trails

220 Starter waren es bei der zweiten Auflage im vergangenen Jahr. Einen Tag vor Meldeschluss am heutigen Freitag lagen bereits knapp 400 Voranmeldungen vor. Silvia Felt-Balbach, Organisationschefin der Weinheim Trails am Sonntag, ist überwältigt. „Ich bin begeistert, wie dieser Traillauf angenommen wird. Wer es nicht zur Voranmeldung schafft, hat am Samstag bei Sport 65 und in der Fuchs’schen Mühle noch die Gelegenheit zur Nachmeldung. Auch am Sonntagmorgen von 6.30 bis 8.30 Uhr sind noch ganz spontane Läufer willkommen, solange der Vorrat der insgesamt 500 Startnummern reicht.“

Zwei Premieren

Dass der Lauf mit Start und Ziel am Weinheimer Marktplatz so viele Läufer anspricht, hat sicher auch mit der Erweiterung der Strecken zu tun. Erstmals wird es eine sechs Kilometer kurze Kurz- und eine 44 Kilometer lange Ultrastrecke geben. Für die Kurzstrecke mit ihren 100 Höhenmetern haben knapp 80 Läufer gemeldet. Sie starten mit den bislang angemeldeten 120 Mittel- (12 km) und Langstrecklern (24 km) gemeinsam um 9 Uhr. Die 43 Ultraläufer machen sich bereits um 7.45 Uhr auf den Weg.

Starke Heidelberger Fraktion

Pia Winkelblech, die ebenso wie ihr Teamkollege Matthias Krah bereits mehrmals auf dem Podium beim Heidelberg Trail Marathon stand, zählen zu den Favoriten auf der Ultrastrecke. Überhaupt starten die BergziegenHD mit über 40 Personen. Vorjahressieger Pierre Emanuel Alexandre vom Team Salomon ist dieses Jahr nicht am Start. Vor zwei Wochen gewann er noch den Zugspitz Ultra mit 105 km und knapp 5000 Höhenmetern. Am Sonntag will er den Marathon du Mont Blanc in Chamonix laufen. „Dieses Jahr passt es nicht, aber 2025 will ich wieder dabei sein“, sagt Alexandre. „Silvia und ihr Team haben mit den Weinheim Trails das perfekte Rezept für ein familiäres und gleichzeitig attraktives Event gefunden. Eine Veranstaltung von Läufern für Läufer organisiert.“

Ott und Alles als Lokalmatadoren

Alexandre rechnet am Sonntag über die 24 Kilometer vor allem mit Lokalmatador Julius Ott, der aus der Leichtathletik-Abteilung der TSG 1862 Weinheim stammt und schon EM- und WM-Einsätze im Berglauf hinter sich hat. Auch „Legende“ Christian Alles steht im Starterfeld und will da seine ganze Routine ausspielen. „Ich habe einfach wieder mal Lust zu laufen und die Trails bieten eine absolut schöne Gelegenheit.“

trans-o-flex macht mobil

Auch der Zwölf-Kilometer-Lauf ist sehr stark besetzt, alleine da Team trans-o-flex ist auf dieser Distanz mit beinahe 15 Personen vertreten. Auch die Vorbereitungsläufe jeden Dienstag am Marktplatz und jeden Sonntag ab der Fuchs’schen Mühle waren von sattem Orange dominiert. Ein Anliegen des Sponsors war es auch, einen Wettkampf für Einsteiger anzubieten. Das scheint gut angenommen zu werden. Auch Pierre, Eloy und Kamber, drei Läufer der Weinheimer Lebenshilfe, sind mit ihren Coaches dabei.

