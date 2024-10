Kreisliga A: Die TG Trösel ist galliger in den Zweikämpfen

Die TG Jahn Trösel war präsenter auf dem Platz, galliger in den Zweikämpfen und stand hinten gut. Das bescherte den Gastgebern in der Fußball-Kreisliga A einen 2:0-Sieg gegen den Tabellenführer TSV Aschbach. Trösel hat damit Aschbach die erste Niederlage seit zehn Spieltagen beigebracht und mit dem zweiten Sieg in Folge selbst etwas fürs Punktekonto getan und damit auch für einen beruhigenderen Tabellenstand gesorgt.