Kreisliga A: Lörzenbacher Paukenschlag im Spitzenspiel

Der SV Lörzenbach hat in der Fußball-Kreisliga A auf bemerkenswerte Weise klargestellt, dass in Sachen Aufstieg wahrlich noch nicht das letzte Wörtchen gesprochen ist. Im Spitzenspiel zeigte der Tabellenzweite dem Spitzenreiter SG Lindenfels/Winterkasten klar die Grenzen auf und setzte sich überraschend deutlich mit 6:1 durch. „Das war ein hochverdienter Sieg, denn wir haben eine sehr starke Leistung gezeigt. Wir haben allgemein für den Gegner nicht viel zugelassen, hatten die meisten zweiten Bälle, und auch trotz der frühen Wechsel hat es keinen Bruch gegeben und alle haben sich bestens eingefunden. Ich bin mit der Leistung sehr zufrieden“, freute sich Lörzenbachs Trainer Ron Hachenberger nach der Partie.

Die 300 Zuschauer mussten ihr Kommen nicht bereuen, denn sie sahen durchaus ein Spiel, das den hohen Erwartungen gerecht wurde. Dafür war aber insbesondere der SV Lörzenbach zuständig. In den ersten Minuten der Partie sah es noch danach aus, als würden sich die beiden Teams, die erfreulicherweise auf eine Abtastphase verzichteten und klar den Weg nach vorn suchten, auf Augenhöhe begegnen. Der Treffer zum 1:0 (24.) sollte die Gewichte aber schließlich eindeutig zugunsten der Platzherren verschieben. Dabei war jedoch der Schuss, der zur Lörzenbacher Führung führte, so wohl kaum gewollt. Alexander Ripper zog die Kugel von der rechten Außenposition nach innen. Seine Flanke wandelte sich aber mehr und mehr zum Torschuss und senkte sich über den etwas verdutzt wirkenden Gästetorwart Johannes Daum in die Maschen. Ab diesem Zeitpunkt gehörte das Spiel den Grün-Weißen. Die SG Lindenfels/Winterkasten fand auf spielerischem Wege kaum ein Durchkommen gegen die solide Lörzenbacher Defensive. Lediglich bei Standards wurde es bisweilen brenzlig. Bemerkenswert waren dabei die weiten Einwürfe von Julian Prikel, die wie scharfe Flanken in den Strafraum segelten und ein ums andere Mal für Gefahr sorgten. Tore glückten in Durchgang eins aber nur noch den Gastgebern. Zunächst gelangt Tim Krauß das 2:0, nachdem die Gäste nach einer Ecke den Ball nicht aus der Gefahrenzone brachten (43.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte bugsierte Nikolaus Kilian den Ball aus dem Getümmel im Strafraum in die Maschen.

Nach dem Seitenwechsel sah es zunächst so aus, als ob der Tabellenführer noch einmal alles mobilisieren würde. So verkürzte Christian Daum nach einer Hereingabe von Kredel aus kurzer Distanz (48.). Dieses Zwischenhoch beendete jedoch Robin Adler in der 62. Minute, als ihm das Kunststück gelang, einen Eckball direkt zu verwandeln. Zwar mühte sich der Spitzenreiter weiter, doch die Suche nach dem richtigen Rezept, um die Gastgeber auch spielerisch auszuhebeln, war weiter vergebens.

Stattdessen legte der SV Lörzenbach noch in der Person von Tim Krauß nach, der mit zwei weiteren Toren seinen Dreierpack schnürte. Das 5:1 gelang ihm in der 84. Minute, nachdem den Gästen ein kapitaler Fehlpass unterlief. Krauß zeigte sich hellwach, schnappte sich das Leder, steuerte mutterseelenallein auf das Gästetor zu und vollstreckte sicher. In der Schlussminute machte Krauß schließlich das halbe Dutzend für die Lörzenbacher voll. Dabei wurde er gekonnt von Jonas Fetsch mit einem Querpass bedient. Krauß lief erneut unbedrängt auf das Tor zu, ließ in der Folge noch geschickt den Torwart aussteigen und schob locker ein.

SV Lörzenbach: Pfeifer - Ripper, E. Kilian (9. Brabandt), Wogawa, Mades, Hebling (28. Fetsch), N. Kilian, T. Krauß, Ginader (85. Jünger), Schwarz, Adler.

SG Lindenfels/Winterkasten: Johannes Daum - Höly, Hördt, Wörle, Brunner, Michael Kredel, Stöcker, Untereiner, Weißensteiner, Prikel, Stanka. - Eingewechselt: Sebastian Kredel, Christian Daum, Meister.

Tore: 1:0 Ripper (24.), 2:0 T. Krauß (43.), 3:0 N. Kilian (45.+3), 3:1 Daum (48.), 4:1 Adler (62.), 5:1 T. Krauß (84.), 6:1 T. Krauß (90.).

Beste Spieler: geschlossene Leistungen. Zuschauer: 300.

Stimmen zum Spiel

Johann Wogawa (SV Lörzenbach): „Wir haben heute eine sehr starke Leistung gezeigt. Zwar hat es ein bisschen gedauert, bis wir ins Spiel gekommen sind und uns auf die langen Bälle der Gäste eingestellt hatten. Nach dem 1:0 war dann bei uns aber der Knoten geplatzt. In der zweiten Halbzeit haben wir den Gegner dann noch einmal kurz schnuppern lassen, doch als wir dann den vierten Treffer erzielt haben, war dann der Deckel endgültig drauf.“

Dean Hebling (SV Lörzenbach): „Wir haben in den letzten Wochen gut gearbeitet und waren gut darauf eingestellt, dass es uns gelingt, die SG Lindenfels/Winterkastenzu schlagen. Das, was wir uns vorgenommen hatten, haben wir in dem Spiel sehr gut umgesetzt und sind am Ende auch als hochverdienter Sieger vom Platz gegangen. Jetzt werden wir sehen, was noch möglich ist. Ein Aufstieg wäre natürlich toll. Ob es klappt, wird sich zeigen, aber zumindest war dies ein weiterer Schritt in die richtige Richtung.“

Kevin Schröder (Trainer Lindenfels/Winterkasten): „Die Niederlage war absolut verdient, wenngleich sie vielleicht um ein oder zwei Tore zu hoch ausgefallen ist. Zu Beginn der zweiten Hälfte hatten wir noch einmal den Fuß in der Tür, mehr aber auch nicht. Die Niederlage ist bitter und wird die nächsten Tage noch wehtun, dann muss aber der Blick wieder nach vorne gehen. Wir haben noch was vor.“ gie

TSV Aschbach FSV Rimbach 1:3 (1:1)

„So kommt halt eine Spitzenmannschaft auswärts zu ihren Punkten“: Eher anerkennend war der Kommentar von Aschbachs Trainer Thomas Baucsek nach der 1:3-Heimniederlage gegen den FSV Rimbach in der Fußball-Kreisliga A. Dabei konnte er seiner Mannschaft keinen Vorwurf machen: „Sie hat ansprechend gespielt. Nach individuellen Fehlern, die zu den Gegentoren geführt haben, hat sie der Mut etwas verlassen.“

Foto: Fritz Kopetzky Die Rimbacher jubeln über die 2:1-Führung, während sich Aschbachs Torwart Jan Pfeifer ärgert.

Die erste Halbzeit gehörte dem TSV. Rimbachs Torwart Stephano Kouvaras lenkte einen Kopfball von Tobias Jäger an die Latte und einen Freistoß von Nick Weihrauch an den Pfosten. Dennoch jubelte der Aschbacher Anhang zuerst: Marius Strauch schlug einen langen Ball über die komplette Abwehr. Tristan Raabe hielt am langen Pfosten zum 1:0 den Fuß hin. Doch schon in der 22. Minute wusste Rimbach bei einem Gegenstoß in Überzahl die Antwort zu geben: Darius Zielonkowski vollendete zum 1:1. Rimbachs Sprecher Roland Rettig räumte ein: „Das 1:1 in der Pause war für uns schmeichelhaft.“

In Hälfte zwei aber wusste Rimbach seine Chancen noch besser zu nutzen. Freistoßspezialist Christian Kohl nutzte eine Lücke in der nachlässig gebauten Mauer zum 1:2. Und ähnlich wie beim 1:1 konterten Robin Hechler und Zielonkowski die Aschbacher nach einer langen Faustabwehr von Kouvaras gnadenlos aus. Zielonkowski traf zum 1:3. Rettig: „Das waren die Punkte, die wir unter der Woche bei Fehlheim liegen gelassen haben.“ Platz zwei wurde verteidigt. Aschbach wartet bereits am Donnerstag auf seine nächste Chance zu Hause, gegen die SG Auerbach/Bensheim II (20 Uhr).

TSV Aschbach: J. Pfeifer; C. Weihrauch, Walz, Wagner, N. Weihrauch, Raabe, Strauch, Jäger, Helfrich, Nerabi, Klage; eingewechselt: Ferreira (67.), Rettig (72.), Mulaj (76.).

FSV Rimbach: Kouvaras; Ph. Klische (46. Schwarz), Plücker (90. L. Ginader), S. Alter, Kohl, Schimunek, Spies, R. Hechler, Feller, Zielonkowski, S. Hechler (80. Sönmez).

Tore: 1:0 Raabe (10.), 1:1 Zielonkowski (22.), 1:2 Kohl (59.), 1:3 Zielonkowski (79.).

Zuschauer: 130. - Beste Spieler: Raabe, Jäger/Zielonkowski, Kouvaras, Spies.

TG Trösel - ISC Fürth 7:0 (3:0)

Gut 35 Minuten übte sich die TG Jahn Trösel in Geduld. Dann legte die Tormaschinerie ähnlich wie im Hinspiel gegen den ISC Fürth los. Das Spiel endete 7:0. Damit gibt sich Trainer Uwe Engert zufrieden: „Wir sind zum Teil fahrlässig mit den Großchancen umgegangen. Der Sieg in dieser Höhe ist hochverdient, es hätten aber zwei, drei Tore mehr sein können.“ Das 1:0 in der 36. Minute war quasi der Dosenöffner. Dazu bedurfte es aber eines Elfmeters. Ole Schmitt war im Strafraum gelegt worden. Spezialist Maurice Engert verwandelte souverän. Dann ging es Schlag auf Schlag. Dabei tat sich vor allem Stefan Zink als Torschütze hervor, der zuvor schon mal die eine oder Chance liegenließ. Er dribbelte sich durch die gesamte Abwehr oder spielte auch mal den Torwart aus. Weiter trafen Dominik Jöst und Tizian Tomczyk (nach guter Vorarbeit von Zink). Freuen durfte sich auch Lars Kessler. Kaum eingewechselt donnerte er einen Freistoß aus 20 Metern in die Maschen.

TG Trösel: Doering; T. Ginader, Jöst (60. Somberg), Arnold, Engert, O. Schmitt, Bölts, Grna, Zink, Tomczyk (84. Kessler), Schröter (71. Häcker).

ISC Fürth: Salimov; Karik, Gassa, Ali-Salman, Zulovic, Özcan, Sonko, Said Hasan, Süleyman, Kemanci, Zerey; eingewechselt: Ataman (25.).

Tore: 1:0 Engert (36., FE), 2:0 Zink (40.), 3:0 Jöst (45 + 1), 4:0 Zink (49.), 5:0 Tomczyk (68.), 6:0 Zink (84.), 7:0 Kessler (86.).

Zuschauer: 120. - Beste Spieler: Ginader, Tomczyk, Zink.

FV Hofheim - SV/BSC Mörlenbach 1:4 (0:4)

Auf rekordverdächtigem Kurs befindet sich der SV/BSC Mörlenbach. Mit dem 4:1 beim FV Hofheim feierte die Elf von Spielertrainer Riza Aydogan den zehnten Auswärtssieg im zehnten Auswärtsspiel dieser Saison. Dabei legte sie in der ersten Hälfte los wie die Feuerwehr. Bereits nach 31 Minuten lag sie auf fremdem Platz mit 3:0 in Führung. Ausschlaggebend war Goalgetter David Knapp, der von Leon Renzland und Dominik Kießler bestens bedient worden war, sich mit gezielten Schüssen oder Lupfern aber auch geschickt und umsichtig anstellte. Zum 2:0 wurde er im Strafraum gelegt. „Chef“ Aydogan verwandelte den Elfer. Mörlenbachs Andreas Schneider spricht von einer kompakten Leistung des SV/BSC, der dem Gegner kaum Räume offenbarte. Nach dem 4:0 von Knapp per Kopfball aus vollem Lauf nach Vorarbeit von Renzland war das Spiel gelaufen. Selbst in der zweiten Halbzeit kam Mörlenbach noch zu seinen Chancen. Ein Ball von Aydogan tröpfelte an den Pfosten. Auch die anderen Stürmer lieferten noch die eine oder andere Aktion. Den Treffer machte aber Hofheim. Torwart Salvatore Conte parierte noch einen strammen Schuss. Den Abpraller verwertete Patrick Schüssler zum 1:4-Endstand. Schneider:

SV/BSC Mörlenbach: Conte; Lukas Goderbauer, O. Alter, Aydogan (84. Kusci), Knapp, Steffey, Leon Renzland (82. Laick), Kießler, M. Walter, Wenzel (58. Schill), Julian Goderbauer.

Tore: 0:1 D. Knapp (24.), 0:2 Aydogan (29., FE), 0:3, 0:4 D. Knapp (31., 36.), 1:4 Schüssler (74.).