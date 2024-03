Kreisliga A: Mörlenbach kann doch noch zu Hause siegen

Nichts anbrennen ließ der SV/BSC Mörlenbach im Heimspiel der Fußball-Kreisliga A gegen die SG Nordheim/Wattenheim. Am Ende stand es 6:0 für die Truppe um Spielertrainer Riza Aydogan. Der Gegner um Marc Bormuth und Jonas Pixberg vermochte auch den einen oder anderen Nadelstich zu setzen, scheiterte einmal knapp, bekam einen Elfmeter verweigert und war unterm Strich aber zu harmlos. Ein Kompliment holten sich die Gäste noch von Mörlenbachs Sprecher Helmut Baumgärtner ab: „Das Spiel war stets fair. Die Gäste steckten nie auf.“ Es steht zu befürchten, dass die SG NoWa damit erster Kandidat für den Relegationsplatz nach unten bleibt.

Für Mörlenbach wiederum war es der erste Heimsieg seit gefühlt ewiger Zeit, und der fiel gleich sehr hoch aus. Dafür Sorge trug vor allem der wieder aufgetaute Goalgetter David Knapp mit ausgefeilter Schuss- und Abschlusstechnik und mit gleich drei Toren. Bei seinem dritten Tor zum 5:0 in der 66. Minute ließ er auf Strafraumhöhe seinen Gegenspieler aussteigen und hatte freie Schussbahn. Aydogan traf zweimal, einmal im zweiten Versuch bei einem Duell mit dem Gegenspieler und einmal mit Foulelfmeter. Knapp war gelegt worden. Felix Wenzel erzielte mit Kopf nach einer Ecke von Simon Goderbauer das 3:0 in der 34. Minute. An den Toren, so ergänzt Baumgärtner, „war für Torwart Malte Gress nichts zu halten“. Nach dem 6:0 und der Einwechslung des wieder genesenen Julius Fries erspielte sich der SV/BSC noch weitere glasklare Chancen.

SV/BSC Mörlenbach: Conte; Simon Goderbauer, Kusci, Schill, O. Alter, Aydogan, Knapp, Leon Renzland, Kießler, Wenzel, Julian Goderbauer; eingewechselt: Laick (64.), Tim Wagner (70.), Fries (79.).

Tore: 1:0, 2:0 D. Knapp (2., 14.), 3:0 Wenzel (34.), 4:0 Aydogan (53.), 5:0 Knapp (66.), 6:0 Aydogan (78., FE).

Zuschauer: 60. - Beste Spieler: Knapp, Kießler, J. Goderbauer / Bormuth, Pixberg.

FSV Rimbach - FV Hofheim 3:1 (1:1)

Unnötig spannend bis zum Schluss machte es der FSV Rimbach in seinem Heimspiel gegen den FV Hofheim. Das erlösende 3:1 nach einem schönen Flankenlauf von Felix Plücker durch Simon Hechler fiel erst in der 89. Minute. Trainer Marcel Reibold musste nach den schweren Auswärtsspielen in den vergangenen Wochen die Mannschaft etwas umstellen. Zudem hat der FV Hofheim dem FSV Rimbach wie bereits im Hinspiel das Leben schwer gemacht, ohne selbst großartig Akzente zu setzen.

Rimbachs Stürmer Patrick Feller band zumeist zwei Abwehrspieler, weshalb seine Mitspieler etwas mehr Platz hatten. Einen Raum nutzte Leon Schimunek bereits in der elften Minute nach einer Freistoßflanke von Christian Kohl. Freistoßspezialist Kohl erhöhte in der 55. Minute auf 2:1. Sein Ball wurde auf der Linie noch etwas abgefälscht. Beim ersten abgeschlossenen Angriff der Hofheimer gab es einen Elfmeterpfiff. Marlon Mitsch wurde gelegt. Paul Buschmann verwandelte den Strafstoß zum 1:1 in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit.

FSV Rimbach: Blümle; L. Ginader (53. Ph. Klische), Plücker, S. Alter, Kohl, Schimunek, Spies, Robin Hechler, Feller, Zielonkowski (90 + 2 Ahmetovic), Schwarz (54. S. Hechler).

Tore: 1:0 Schimunek (11.), 1:1 Buschmann (45 + 1, FE), 2:1 Kohl (55.), 3:1 S. Hechler (89.).

Zuschauer: 100. - Beste Spieler: Schimunek, S. Alter, R. Hechler/Hödl.

VfR Fehlheim II - TG Jahn Trösel 0:0

Torlos trennten sich im erweiterten Verfolgerduell der VfR Fehlheim II und die TG Jahn Trösel auf schwer bespielbarem Boden, wie Trösels Trainer Uwe Engert sagt. Zudem ärgert er sich, dass seine Mannschaft zum Ende des Spiels hin eine Überzahl nach Aussprache zweier Zeitstrafen für Fehlheimer Spieler (77. Salman Karadoruk und 83. Marcus Schäfer) nicht besser nutzen konnte. Auch so sah Engert die Mehrzahl zwingender Chancen aufseiten seiner Mannschaft. So landete in der 76. Minute ein Kopfball von Stefan Zink am Lattenkreuz. Einen Kopfball von Dominik Arnold fischte Fehlheims Torwart Elias Krämer gerade noch so aus der Ecke.

Dafür parierte Trösels Torwart Patrick Doering in den Anfangsminuten einen Schuss von Amer Kahrimanovic. In der Folgezeit zirkelte Zink einen Kopfball aus sieben Metern knapp am Tor vorbei. Fehlheims Trainer Marco John sah ein gerechtes Unentschieden in einem eher schwachen A-Liga-Spiel: „Beide Seiten hätten das Tor machen können.“

TG Trösel: Doering; T. Ginader, Jöst, Arnold, Engert, Jarosch, O. Schmitt, Grna, Zink, Tomczyk, Schröter.

Zuschauer: 50. - Beste Spieler: Gutjahr, Seeger/Tomczyk, Doering.

FSG Riedrode II - TSV Aschbach 1:0 (0:0)

Das Glück derzeit nicht gepachtet hat der TSV Aschbach. Auch nach einem unterm Strich guten Auftreten auf auswärtigem Platz musste die junge Elf von Trainer Thomas Baucsek (Carsten Weihrauch stand nicht zur Verfügung) mit leeren Händen die Heimreise aus Riedrode antreten. Das entscheidende Tor fiel kurz vor Schluss durch einen Kopfball von Julian Ille nach einer Ecke. Dabei ist der TSV in den Augen seines Trainers gewohnt sicher aufgetreten: hinten wurde wenig zugelassen, vorne wurden Chancen herausgespielt.

Ein Schuss des agil auftretenden Nick Weihrauch verfehlte in der Anfangsphase knapp das Tor. Jesr Nerabi traf nach einer Flanke von Lennox Bräse nur den Pfosten, zwei Fouls an Tristan Raabe wurden nicht geahndet, zu allem Übel handelte sich Mauricio Ferreira eine Zeitstrafe ein (43.) und schließlich hatten Lennard Klage und Florian Wagner in der Schlussphase noch gute Chancen nach Vorarbeit von Nick Weihrauch.

TSV Aschbach: J. Pfeifer; Walz, Mulaj, Wagner (79. Höfler), N. Weihrauch, Raabe, Jäger, Helfrich, Ferreira (53. Klage), L. Bräse (46. Strauch), Nerabi. Tor: Ille (87.).

Zuschauer: 80. - Beste Spieler: Kratz, Bozanovic/N. Weihrauch, Raabe. mk

SC Rodau - SV Lörzenbach 1:2 (0:0)

Trainer Ron Hachenberger hatte ein ganz schweres Spiel beim Drittletzten der Fußball-Kreisliga A, dem SC Rodau, erwartet. Und so traf es für den SV Lörzenbach dann auch ein. Dass die Gäste am Ende aber doch jubeln konnten, hatten sie Kevin Hiller zu verdanken, der kurz nach seiner Einwechslung einen Freistoß, den er selbst herausgeholt hatte, an der Mauer vorbei zum 2:1-Siegtreffer flach ins lange Ecke setzte – drei ganz wichtige Punkte im Kampf um den Aufstiegsrelegationsrang, weil auch die Konkurrenz erfolgreich war.

Auf dem tiefen und nassen Naturrasen taten sich die Gäste schwer. Zwar hatten sie in der ersten Hälfte ein Chancenplus, doch Niko Kilian, Johann Wogawa und Noah Mades verpassten nach Standards den Führungstreffer. Dieser fiel dann kurz nach der Halbzeit, als Robin Adler einen an Tim Krauß verursachten Elfmeter zum 1:0 verwandelte. Doch die Führung hatte nicht Bestand, denn die Rodauer hatten nun mehr Spielanteile und schafften den 1:1-Ausgleich, als Mike Müller mit einem Schuss ins lange Eck traf (68.).

Die Gäste warfen danach alles nach vorne, um sich keinen Ausrutscher zu leisten, doch dann musste Torjäger Tim Krauß aufgrund einer Knöchelverletzung. Für ihn brachte Hachenberger dann Hiller, der mit seinem Freistoßtor in den Schlussminuten dafür sorgte, dass die Lörzenbacher im Rennen um den zweiten Platz weiter mitreden können.

SV Lörzenbach: Pfeifer, Ripper, Wogawa, Brabandt, Adler, Schwarz, Mades, Ferch, Ginader, N. Kilian, Krauß; eingew.: Fetsch, Hiller, Rettig.

Tore: 0:1 Adler (48./FE), 1:1 M. Müller (68.), 1:2 Hiller (88.).