Kreisliga A: Mörlenbach tut sich ohne Aydogan sehr schwer

Das erwartet schwere Spiel nach dem Rücktritt von Spielertrainer Riza Aydogan hatte der SV/BSC Mörlenbach in der Begegnung gegen den ambitionierten Aufsteiger FSG Bensheim. Das Spiel ging in der Fußball-Kreisliga A mit dem dreifachen Torschützen Jasmin Huseinovic glatt mit 0:3 verloren. Mörlenbachs Sprecher Dieter Knapp brachte die Sache auf den Punkt: „Ohne Trainer Aydogan, der fast noch mehr als Spieler fehlt, ohne die ganze Reihe an verletzten Spielern war der Restkader einfach verunsichert, auch Spieler, die ansonsten eine ordentliche Leistung abrufen.“ So notierte er auch kaum eine echte Torchance für die Mannschaft von Interimstrainer Thorsten Bartmann, außer nach Standards.