Kreisliga A: Mörlenbach kassiert in letzter Minute zwei Treffer

Mörlenbach. Bis in die Nachspielzeit führte der SV/BSC Mörlenbach im A-Liga-Spiel mit 1:0 gegen den TSV Auerbach II. Dann fiel der Ausgleich mit einem Freistoß von der Mittellinie durch Torwart Max Hohnhäuser. Der Ball rutschte unglücklich über die Fäuste von Torwart Niko Kimmel. Vom Anstoßpunkt weg kam Auerbach wieder in Ballbesitz. Der Ball flog in den Mörlenbacher Strafraum und dort kam im Getümmel Marcel Schwerdt an den Ball. Es steht plötzlich 1:2. Mörlenbachs Sprecher Helmut Baumgärtner, der die Dramatik kaum fassen konnte, bringt noch mehr markante Punkte ins Spiel. In der 88. Minute beim Stand von 1:0 wurde Robin Renzland von den Beinen geholt. Der Elfmeterpfiff blieb aus. War die 1:0-Führung durch einen Schlenzer von Dominik Kießler zum Halbzeitpfiff noch als glücklich zu bezeichnen (auch Torwart Kimmel vereitelte fünf beste Chancen der Auerbacher), so spricht das Chancenplus der Mörlenbacher in der zweiten Halbzeit doch dafür, dass sich der SV/BSC auf alle Fälle einen Punkt verdient hätte.