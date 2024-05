Kreisliga A: SV Lörzenbach ist Zweiter und geht in die Relegation

Mit einem 5:1-Sieg bei der SG Brandau/Gadernheim hat der SV Lörzenbach den zweiten Platz in der Fußball-Kreisliga A gesichert und steht damit als Relegationsteilnehmer fest. Gegner ist als Drittletzter der Kreisoberliga ausgerechnet der FC Ober-Abtsteinach, bei dem der ehemalige SVL-Trainer Jan Schörling inzwischen als Coach fungiert. Ein Punkt hätte den Grün-Weißen angesichts des Fünf-Punkte-Vorsprungs auf den Tabellendritten FSV Rimbach gegen die SG gereicht, doch die Elf von Trainer Ron Hachenberger wollte von Beginn an keine Zweifel am Erfolg aufkommen lassen und ging durch einen trockenen Freistoß von Dean Hebling früh mit 1:0 in Führung (13.). Doch nur zwei Minuten später glich SG-Spielertrainer Alexander Grod nach einem Abspielfehler zum 1:1 aus.