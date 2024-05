Kreisliga A: SV Lörzenbach feiert den direkten Aufstieg

Verhaltene Freude herrschte gestern gegen 17 Uhr, als der SV Lörzenbach das letzte Saisonspiel in der Fußball-Kreisliga A mit 3:1 gegen den TSV Aschbach auf dem nagelneuen Kunstrasenplatz gewonnen hatte. Der Blick richtete sich schon auf die vermeintliche Relegation um den freien Platz in der Kreisoberliga gegen den FC Ober-Abtsteinach. Doch als Kreisfußballwart Reiner Held auf telefonische Anfrage des Zweiten Vorsitzenden Mirco Tremper bestätigte, dass die Relegation aufgrund der Konstellation in der Gruppenliga entfällt und die Grün-Weißen als Aufsteiger und Rückkehrer in das Bergsträßer Oberhaus feststehen, waren Spieler und Fans nicht mehr zu halten.