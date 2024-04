Kreisliga A: SV Lörzenbach verabschiedet sich vom alten Platz

Und siehe da: In Lörzenbach kommt es zum Duell zwischen den beiden besten Rückrundenmannschaften in der Fußball-Kreisliga A, zwischen dem SV Lörzenbach und der FSG Riedrode II, die sich nach der Winterpause in dieser Kategorie heimlich, still und leise den Sonnenplatz hinter Lörzenbach erspielt hat. Anpfiff des Spiels in Lörzenbach ist am Sonntag um 15 Uhr.