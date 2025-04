Kreisliga A: TSV Aschbach fühlt sich wie ein angeschlagener Boxer

Aschbach. Aschbachs Trainer Thomas Baucsek sieht seinen TSV derzeit in der „Rolle des angeschlagenen Boxers“ in der Fußball-Kreisliga A, der dennoch seine Chance sucht und dem Gegner überraschend einen Punch versetzen kann. So wollen er und sein TSV am Sonntag beim derzeit übermächtig erscheinenden Tabellenführer Starkenburgia Heppenheim (Anpfiff: 15.15 Uhr) auf dem Galgen antreten.