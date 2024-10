Kreisliga B: Affolterbach ist diesmal der Außenseiter

Es wird ein richtiges Highlight, wenn Tabellenführer SG Hammelbach/Scharbach am Samstag (16 Uhr) in der Fußball-Kreisliga B den Zweiten Affolterbach empfängt . Die Gäste wollen schon seit einiger Zeit aufsteigen. Damit dies gelingt, haben sie personell noch mal ordentlich nachgelegt, weiß SG-Trainer Oliver Zeug. Zu dem ohnehin schon sehr guten Kader konnten sie Spieler wie Trautmann, Sattler von der SG Wald-Michelbach, Maass von der Eintracht, Nachwuchsstürmer Schäfer, der mittlerweile schon zwölf Mal getroffen hat, und Torhüter Cosic verpflichten. „Wenn du das kannst, machst du im Verein einiges richtig“, hat Zeug Respekt. Nicht umsonst stellen sie gerade den besten Angriff und die beste Abwehr mit 38:6 Toren. Marcel Eckert ist nicht nur Taktgeber im Mittelfeld, sondern auch ein sehr guter Freistoß-Schütze, warnt der Coach. „Wir müssen also wieder alles auf den Platz zaubern und mit viel Leidenschaft in das Spiel gehen“, fordert er. Die Tabellenführung wurde teuer erkauft, aktuell sind einige Spieler angeschlagen. Trotzdem wird die SG eine gute Mannschaft aufbieten können, die zumindest einen Punkt hol, um die Tabellenführung zu behaupten.