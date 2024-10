Kreisliga B: Keine Tore beim Spitzenspiel in Hammelbach

Das Spitzenspiel in der Fußball-Kreisliga B vor 300 Zuschauern fand am Samstag keinen Sieger. Als Schiedsrichter Gerhard Schäfer (Laudenau) nach zwei Minuten Nachspielzeit abpfiff, war man sich bei der SG Hammelbach/Scharbach und dem SV Affolterbach nicht so recht klar, ob man sich über den Punkt freuen oder doch eher ärgern sollte. Dennoch schien nach dem 0:0 irgendwann das Positive zu überwiegen.