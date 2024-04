Kreisliga B: Beim SV Fürth II läuft nichts zusammen

Das war eine bittere Niederlage für den TSV Weiher in der Fußball-Kreisliga B. Durch einen von Okan Bekyigit in der Nachspielzeit verwandelten Elfmeter verlor der TSV Weiher zu Hause 1:2 (1:1) gegen den TSV Gras-Ellenbach. Zudem siegte der Konkurrent im Abstiegskampf, die SG Gronau, mit 5:1 beim SV Fürth II. Ein Unentschieden wäre verdient gewesen, betonte Weihers Trainer Holger Taube: „Wir haben bestätigt, was wir die ganze Zeit gezeigt haben.“