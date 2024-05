Kreisliga B: Hammelbach hat Platz drei in der Hand

Eine Stunde lang wogte das Derby hin und her, agierte die SG Hammelbach/Scharbach gegen den TSV Gras-Ellenbach in der Fußball-Kreisliga B nicht zwingend genug. Doch mit dem 2:1 durch Lucas Bergmann in der 65. Minute waren die Gastgeber richtig im Spiel drin und schraubten im Anschluss das Ergebnis noch auf 4:1 (1:0) hoch.