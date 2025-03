Kreisliga B: Hammelbach ist für Fürth immer etwas Besonderes

Hammelbach. Keine leichte Aufgabe erwartet die SG Hammelbach/Scharbach im Heimspiel der Fußball-Kreisliga B gegen denn SV Fürth II (Sonntag, 15.15 Uhr). Denn während die in dieser Saison starken Fürther befreit aufspielen können, ist die SG zum Siegen verdammt, um die Chance auf den Aufstieg zu wahren. Konkurrent SV Affolterbach liegt punktgleich vorn. Fürth wird mit dem 6:3-Sieg gegen die SG Nordheim/Wattenheim ordentlich Selbstvertrauen getankt haben, denkt SG-Trainer Oliver Zeug. Die SV-Reserve habe eine gute Mannschaft und tritt sehr selbstbewusst auf. Bisher gab es immer enge und wilde Spiele. Um die Punkte in Hammelbach zu behalten, „werden wir extrem gefordert“, weiß Zeug. Insgesamt gesehen muss die Elf noch ordentlich zulegen, um in den nächsten Spielen zu bestehen. Vor allen Dingen das Pressingverhalten muss besser werden. „Da muss einfach jeder mitmachen und die nötige Bereitschaft in die Aktion legen.“