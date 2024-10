Kreisliga B: Standortbestimmung für den SV Fürth II

Wenn der SV Fürth II in der Fußball-Kreisliga B auf den TSV Gras-Ellenbach am Sonntag (12.30 Uhr) trifft, geht es um eine Standortbestimmung. Die geschah in der vergangenen Saison noch unter umgekehrten Vorzeichen, denn da lag der TSV immer vor den Fürthern. Jetzt trennen sechs Punkte die beiden Teams. „Wir haben gegen Gronau wichtige Punkte liegen gelassen“, ärgert sich SV-Trainer Michael Schneider. Sein Co-Trainer Stephan Steiger und er sind mit der kämpferischen Leistung sehr zufrieden. Nach fünf ungeschlagenen Spielen soll es so weitergehen. „Die Jungs sind heiß.“ Aber der TSV wird nichts schenken. „Wir müssen fokussiert, konzentriert und eine Einheit bis zum Schluss bleiben“, sagt Schneider.