Kreisliga B: SV Fürth II verdient sich einen Punkt im Derby

Alles in allem war es ein gerechtes 2:2-(1:2-)Unentschieden, mit dem sich der SV Fürth II und der FSV Zotzenbach im Derby der Fußball-Kreisliga B trennten. Beide Teams hatten zwischenzeitlich sogar noch die Möglichkeit auf den dritten Treffer.

Gegen den FSV als Aufstiegskandidaten zu bestehen, war für SV-Sprecher Stephan Steiger eine Herausforderung. Aber seine Elf nahm diese technisch und spielerisch sehr gut an. „Wir mussten uns nicht verstecken“, sagte er. Mit der gezeigten Einstellung hatten sich die Hausherren auf jeden Fall den Punkt verdient.

Dem schnellen 1:0 durch Emre Gözübüyük bereits nach fünf Minuten folgte genauso schnell durch Unaufmerksamkeiten ein Doppelschlag des FSV zum 1:2. David Rauch und Marco Weber mit einem 25-Meter-Schuss sorgten damit für den Halbzeitstand. Der Torschütze war danach auch der Pechvogel. In der 67. Minute prallte im eigenen Strafraum unglücklich ein Ball gegen ihn und ging zum 2:2-Endstand ins Netz. „Wir haben uns wieder gut gefangen“, machte Steiger deutlich, dass das Tor nicht aus den Nichts kam. Der eine Zähler wurde dann bis zum Schluss gut verteidigt.

SV Fürth II: Hartmann, Orhan, Stephan, Gözübüyük, Schäfer, Görner, Hartmann, Tekgezen (72. Schneider), Hallermeier (72. Steiger), Bayraktar (30. Hodroj), Weise.

FSV Zotzenbach: Schuch, Boml, Chodakow (46. Aydogan), J. Rauch, Strubel, Weber, D. Rauch, Baur, Karadolami (80. Beutel), Schildbach, Hufnagel

TSV Weiher - TSV Elmshausen 1:1 (1:0)

Vollauf zufrieden zeigte sich TSV-Trainer Holger Taube mit dem Unentschieden seines Teams. „Taktisch und läuferisch eine sehr gute Leistung“, attestierte er diesem. Die Spieler setzten seine Vorgaben perfekt um. „Wir haben uns auf das beschränkt, was wir können“, meinte er. Folgerichtig erzielte Savas Keskin in der 20. Minute die Führung. Francesco Calciano hatte sogar noch das 2:0 auf dem Fuß. In der zweiten Halbzeit kam der Gegner stärker auf, sodass der Ausgleich nach einer Stunde gerecht war. Danach konzentrierten sich die Einheimischen aufs Verteidigen und „haben das gut gemacht“, so Taube nach dem ersten Unentschieden für Weiher in dieser Saison.

TSV Weiher: U. Schmittinger, Steffan, Calciano, Koch, Everling, Reichl, Fröhlich, Bletz (62. Alter), B. Kohl (58. Stäckler), Keskin (60. A. Schmittinger), M. Kohl.

SV Kirschhausen - TSV Gras-Ellenbach 2:0 (0:0)

Als nach 75 Minuten der erste Treffer für die Gastgeber fiel, hätte der TSV bereits 4:0 in Front liegen können. Aber hintereinander Fatih Bagci, Janis Schäfer, Jonas Guthy und Marius Steinmann trafen nur die Latte. So kam es, wie es kommen musste: Der TSV geriet in Rückstand. Als die Gäste dann alles aufmachten, kassierten sie kurz vor Schluss noch den zweiten Treffer.

TSV Gras-Ellenbach: Loipersberger, Reim, Steinmann, Morr, Bekyigit, Bagci, Guthy, Schäfer, Kunkel, Seitz, Scholl.

SV Affolterbach - SG Gronau 6:0 (3:0)

Vier Mal Marcel Eckert, zwei Mal Armin Bender: Der Gegner hatte nicht den Hauch einer Chance gegen die famos aufspielenden Affolterbacher. Diese hätten das Ergebnis locker noch höher gestalten können, denn Ajdin Pudic verschoss in der 58. Minute einen Elfmeter und das Team ließ weitere Großchancen liegen. Aber auch so war es ein Spiel auf ein Tor, in dem der Gegner keine einzige Chance hatte. Benders erster Treffer war ein Traumtor, sagte SV-Sprecher Jörg Rettig: Der zog in der 20. Minute aus 20 Metern in den Winkel ab. Dass hinten alles sauber blieb, war dem Fokus auf die Abwehrarbeit geschuldet.

„Wir haben die bisherigen Fehler ausgemerzt“, so Rettig. Vorne läuft die Tormaschine ja sowieso immer auf Hochtouren. Eckert sorgte mit zwei Treffern in der 41. und 45. Minute für den Halbzeitstand, danach war es wieder er in der 70. und 74. Minute, unterbrochen von 5:0 durch Bender, der das Endergebnis herstellte. Mit dem Sieg bleiben die Hausherren in Kontakt zum zweiten Tabellenplatz.

SV Affolterbach: Roth, M. Rettig, Keßler (78. E. Bender), A. Bender, Ajdin Pudic (75. L. Eckert), P. Rettig, M. Eckert, Gölz, Bechtold (70. Anes Pudic), B. Steffan, Gül.

FSG Bensheim - SG Hammelbach/Scharbach 4:2 (3:1)

Das Spiel war ausgeglichen, aber durch zwei vermeidbare Gegentore und ein paar andere widrige Umstände ging es doch für die SG verloren, ärgerte sich Trainer Oliver Zeug. Deshalb war es für ihn auch eine „bittere Niederlage, weil vieles gegen uns gelaufen ist“. Seine Jungs verkauften sich gut und zeigten eine ansprechende Leistung. Ein verweigerter Elfmeter, ein falsch gegebener Einwurf und der Platzverweis gegen Lars Winkler waren für ihn aber Punkte, mit denen er haderte.

Vladislav Murshel war bei Bensheim n in der ersten Hälfte nicht zu stoppen. Er erzielte alle drei Tore. Zwischenzeitlich kam die SG durch Steffen Impe auf 2:1 heran. Der hatte sehr aufmerksam einen Pass der Bensheimer abgefangen. Als dann der eingewechselte Jan Bauer in Stürmermanier in der 53. Minute das 3:2 erzielte, schien wieder alles möglich. Doch es fehlte der SG danach die Konsequenz in einer offenen Partie. Die FSG wiederum hatte das Glück auf ihrer Seite. Mit ihrem vierten Treffer war die Begegnung gelaufen.