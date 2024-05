Kreisoberliga: FC Fürth besiegt Mitlechtern vor 600 Zuschauern

Der FC Fürth hat am Wochenende sein 75-Vereinsjubiläum gefeiert. Das Kreisoberliga-Team gewann am Samstag das Fußballderby vor 600 Zuschauern gegen die KSG Mitlechtern mit 4:1 (1:0) und bleibt damit weiter im Rennen um den zweiten Tabellenrang. „Das war ein Pflichtsieg. Aufgrund unserer dünnen Personallage ist das Spiel absolut in Ordnung gewesen“, sagte der Fürther Spielertrainer Lucas Oppermann und betonte: „Mitlechtern wollte für das eigene Spiel nicht wahnsinnig viel machen. Dennoch muss ich der KSG einen großen Respekt zollen. Mitlechtern hat sich wirklich mit Händen und Füßen gewehrt. Man hat gemerkt, dass das eine richtige Mannschaft ist, die da auftritt und die man erst einmal bespielen muss.“