Kreisoberliga: FC Ober-Abtsteinach verliert das Kellerduell

Im Duell zweier abstiegsbedrohter Mannschaften in der Fußball-Kreisoberliga unterlag der FC Ober-Abtsteinach der KSG Mitlechtern mit 0:1 (0:0). Nach einem chancenarmen Spiel jubelte Ronny Sauer. Der Coach der KSG Mitlechtern betonte: „Wir haben ein super Spiel gemacht, Ober-Abtsteinach hatte nur zwei Chancen. Wir haben richtig stark gekämpft, auch die Zeitstrafe für Jens Klein in der 68. Spielminute gut weggesteckt. Ich bin natürlich voll zufrieden.“

Tatsächlich war es ein ganz wichtiger Dreier für die KSG Mitlechtern, die sich unten nun Luft verschafft hat. Das Sauer-Team hat als Tabellen-13. vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz, auf dem derzeit der FC Ober-Abtsteinach mit 14 Zählern liegt. In dem Kellerduell vor großem Publikum hatten beide Teams über die 90 Minuten eigentlich nur eine gute Chance. „Es war kein gutes Spiel für die 300 Zuschauer“, sagte der Ober-Abtsteinacher Pressewart Michael Döringer. Die Partie lebte von der Spannung.

Die beste Chance der Platzherren, bei denen Jan Schörling seinen Trainereinstand gab, vergab Endrit Beka nach einer Freistoßflanke von Steven Müller. Joschua Weihrich verlängerte den Ball per Kopf, doch Beka zielte knapp vorbei (13.). Jonas Jaap hatte noch eine Halbchance für den FCO (39.). Sonst spielte sich viel im Mittelfeld ab.

Nach der Pause kam dann aber der KSG-Winter-Neuzugang Jason Behrmann zum Abschluss. Sein Knaller saß. Der Ball senkte sich ins lange Eck zum 1:0 (54.). Dabei blieb es, da der FCO auch die Überzahl nach der Zeitstrafe für Jens Klein nicht nutzen konnte. „Der neue Coach hatte erst zwei Trainingseinheiten, da kann er ja noch nicht viel bewirken, das kommt noch“, zeigte sich Michael Döringer trotz der bitteren Niederlage optimistisch, dass sein Team noch die Kurve bekommen wird. „Wir waren im ersten Durchgang die aktivere Mannschaft, bekommen dann durch den einzigen Schuss der KSG das 0:1. Das war unglücklich und auch ernüchternd“, sagte der Ober-Abtsteinacher Teamchef Sebastian Trenkwald.

FC Ober-Abtsteinach: Hoppe - Roth, Hintenlang, Weihrich, Kirschenlohr, Jaap, Er. Beka, En, Beka, Johnson, Erak, Müller. Eingewechselt: Brkic-Hotic, Beckenbach.

KSG Mitlechtern: Heckmann - Klein, Behrmann, Hohrein, Schmitt, L. Schneider, M. Müller, Dippel, Tremper, Renkewitz. Eingewechselt: Kalt, Knecht.

Tor: 0:1 Behrmann (53.).

Zuschauer: 300.- Beste Spieler: Geschlossene Leistung/Behrmann, L. Schneider.

SV Unter-Flockenbach II - TV Lampertheim 6:0

Die spielfreudigen Unter-Flockenbacher verpassten gegen das doch sehr überforderte Ligaschlusslicht TV Lampertheim einen höheren Sieg. „Nach einer Viertelstunde muss es schon 5:0 stehen für uns. So was habe ich noch nie gesehen, dass man so viele Torchancen vergeben kann“, sagte Gunther Noe, der Pressewart der Unter-Flockenbacher. Jannik Roos, der Lampertheimer Keeper, verhinderte letztlich eine noch höhere Niederlage des TVL, der vor allem mit den schnellen Außen der Platzherren seine Schwierigkeiten hatte. Auch im zweiten Durchgang sahen die 60 Zuschauer Einbahnstraßenfußball. Emirhan Yalcin (8.) Helnathan Scott (22.) und Nico Paschaloglou (28.), der vom Erstmannschaftskader mitwirkte, sorgten für eine beruhigende 3:0-Halbzeitführung. Dominic Rück (54.) und Robin Böhm (58., 80.) machten das halbe Dutzend Unter-Flockenbacher Treffer perfekt. „Wenn es 12:0 ausgeht, hätte sich Lampertheim nicht beschweren können“, sagte Noe.

Tore: 1:0 Yalcin (8.) 2:0 Scott (22.) 3:0 Paschaloglou (28.), 4:0 Rück (54.), 5:0, 6:0 Böhm (58, 80.).

Zuschauer: 60.- Beste Spieler: Geschlossene Leistung/Roos, Frerking. bol

SV Fürth - SG Reichenbach 5:0

Der SV Fürth marschiert in der Fußball-Kreisoberliga weiter scheinbar unaufhaltsam in Richtung Meisterschaft. Das Team von Trainer Jochen Ingelmann gewann am Samstag zu Hause gegen die SG Reichenbach mit 5:0 (2:0) und hat an der Tabellenspitze somit weiterhin zehn Punkte Vorsprung auf den ersten Konkurrenten SG Unter-Abtsteinach.

Foto: Gian-Luca Heiser Patrik Babic erzielte das 2:0 für den SV Fürth im Heimspiel gegen die SG Reichenbach. Dieser Schuss ging allerdings vorbei.

„Wir haben die Partie insgesamt doch sehr sauber gespielt“, befand der Fürther Trainer Jochen Ingelmann: „Die Reichenbacher haben sehr tief verteidigt. Wir hatten in den ersten 20 Minuten ein paar Situationen, da waren wir noch nicht richtig drin. Aber dann haben wir das Spiel bestimmt, Geduld gezeigt und auch unsere Tore gemacht.“

Wichtig aus Fürther Sicht war sicher der Führungstreffer. Nach einem langen Einwurf von Robin Weber kam SV-Angreifer Chris Diefenbach im gegnerischen Strafraum zum Kopfball und erzielte das 1:0 (25.). Der zweite Treffer von Patrick Babic kurz vor der Pause zeigte dann Wirkung. Wieder war Weber der Vorbereiter. Babic stand am langen Pfosten und ließ den eigenen Anhang mit dem 2:0 (45.) jubeln. Im zweiten Durchgang bestimmten die Fürther weiter die Partie und beschäftigten die Reichenbacher Defensive ständig. Die weiteren Treffer durch Medet Incirkus (70.), Björn Kabel (72.) und Antonijo Vucic (80.) fielen nach schönen Kombinationen. „Das war ein weiterer starker Auftritt“, befand Ingelmann. Die Fürther blieben damit auch in der 22. Begegnung in dieser Saison ungeschlagen. Es war der 19. Ligasieg in der aktuellen Spielzeit.

SV Fürth: Hummel - Geissinger, Böhmer (58. J. Vucic), A. Vucic, N. Diefenbach, C. Diefenbach, Incirkus (72. Gözübüyük), Weise (72. Tilki), Weber, Kabel, Babic.

Tore: 1:0 Chris Diefenbach (25.), 2:0 Babic (45.), 3:0 Incirkus (70.), 4:0 Kabel (72.), 5:0 Vucic (80.).

Zuschauer: 180. - Beste Spieler: Geissinger/Kaffenberger.

VfL Birkenau - Sportfreunde Heppenheim 4:1

Der VfL tat sich in der Anfangsphase gegen die abstiegsbedrohten Sportfreunde Heppenheim mächtig schwer. „Wir sind mit dem aggressiven Pressing der Heppenheimer nicht zurechtgekommen“, sagte der Birkenauer Pressewart Thomas Schmitt.

Dann brachte Oguzhan Kaya die Heppenheimer auch noch mit 1:0 (6.) in Führung brachte. Doch die Birkenauer kämpften sich zurück. „Die Sportfreunde haben uns in der Anfangsphase ganz schön den Schneid abgekauft“, sagte der Pressewart. Spielertrainer Thorben Schmidt machte klar: „Die Heppenheimer versuchten es auch nach Platzverweis, spielerisch zu lösen. Aber wir sind dann doch immer besser in die Gänge gekommen.“

Wichtig war dabei sicher der Ausgleich zum 1:1 (16.) durch Andre Halblaub. Der Angreifer traf nach einem Eckball von Florian Frölich. Danach waren die Birkenauer richtig in der Partie und nahmen den Kampf auf. Und in der 30. Minute sah der Heppenheimer Schad Benziyan nach einer Tätlichkeit die Rote Karte. „Dass wir danach in Überzahl waren, hat man aber nicht gemerkt“, sagte Schmitt. Die Sportfreunde hielten weiter lange gut mit. Erst der Doppelschlag von Andre Halblaub, der mit einem schönen Schuss das 2:1 (62.) erzielte, und sein Cousin Niklas Halblaub, der per Schlenzer zum 3:1 (66.) traf, entschieden das Spiel. In der Nachspielzeit gelang dem VfL sogar noch das vierte Tor. Wieder war es eine Co-Produktion der beiden Cousins. Niklas Halblaub machte mit dem 4:1 (90.+4) alles klar. „Letztlich hätte der Sieg für uns auch noch höher ausfallen können“, meinte Thorben Schmidt.

VfL Birkenau: Roßmann - Schäfer (78. Becker), M. Halblaub (69. Möck), Heckmann, Morr, Tschunt, N. Halblaub, Frölich, A. Halblaub, Sauer, Hick.

Tore: 0:1 Kaya (6.), 1:1, 2:1 A. Halblaub (16., 62.), 3:1, 4:1 N. Halblaub (66., 90.+4).

Zuschauer: 100. - Beste Spieler: N. Halblaub, A. Halblaub - Kaya. bol

ET Wald-Michelbach II - SG Unter-Abtsteinach 0:3

In der Fußball-Kreisoberliga hat die SG Unter-Abtsteinach bei Eintracht Wald-Michelbach II einen 3:0 (1:0)-Arbeitssieg gelandet. Vor 100 Zuschauern hatte Sascha Amend, der Coach der Wald-Michelbacher, diesmal eine intakte Mannschaft zur Verfügung. Beim 1:10 in der Vorwoche beim FC Fürth hatte der Coach ja nur einen Auswechselspieler.

„Dass die Eintracht am vergangenen Wochenende so hoch gegen den FC Fürth untergegangen ist, kann man nach der Partie eigentlich gar nicht nachvollziehen“, sagte der Unter-Abtsteinacher Coach Marcus Lauer, dessen Team hart um die drei Punkte kämpfen musste, und der betonte: „Es war ein ausgeglichenes Spiel, wirklich eine Partie auf Augenhöhe. Bei uns hat die Einfachheit und Klarheit im Spiel gefehlt, Wald-Michelbach war sehr engagiert. Richtig gefährlich wurde es zwar nie vor unserem Tor. Aber es ist eben sehr lange spannend geblieben.“

Beide Abwehrreihen bestimmten die ersten 60 Minuten. Nur einmal war die Wald-Michelbacher Abwehr nicht auf der Höhe. Nach Pass von Dustin Lelek erzielte Blerton Muca die Unter-Abtsteinacher 1:0-Führung (13.). Im zweiten Durchgang lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch. Die Eintracht II schnupperte am Ausgleich, ohne aber eine wirklich klare Tormöglichkeit zu haben. In den letzten zwei Minuten machte die SG mit zwei Treffern alles klar. Erneut traf Muca zum 2:0 (88.). Vladimir Georgiev erzielte den 3:0-Endstand (90.). „Letztlich fällt die Niederlage dann doch zu hoch aus, wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht“, befand der Wald-Michelbacher Pressewart Lothar Strusch.

ET Wald-Michelbach II: Zinela - Beisel, Maaß, Jöst, Schwinn, Schröder, Pudic, Weicker, Doener, Ernst, Ihrig.

SG Unter-Abtsteinach: Knyaz - Braun, Jöst, Qoku (60. Glässer), Makan, Lelek (70. Georgiev), Yahaya, Gärtner, Laudenklos (46. Celik), Kücükoglu.

Tore: 0:1 Muca (13., 88.), 0:3 Georgiev (90.).