Kreisoberliga:  FC Fürth holt 18 Siege in 18 Spielen

In der Fußball-Kreisoberliga hat der FC Fürth auch sein 18. Spiel in dieser Saison gewonnen und geht somit mit weißer Weste in die Winterpause. Aber das 4:2 (2:1) gegen die KSG Mitlechtern war für das Team von Trainer Ralf Ripperger ein ganz hartes Stück Arbeit. Durch den Erfolg haben die Fürther einen 16-Punkte-Vorsprung auf den Zweiten SG Unter-Abtsteinach.