Kreisoberliga: Lörzenbach und SVU II wollen Spitzenteams ärgern

Der SV Lörzenbach wartet in der Fußball-Kreisoberliga seit sechs Spielen auf einen Sieg. „Wir müssen natürlich wieder drei Punkte holen, ob wir das am Wochenende schaffen? Schauen wir mal. Der nächste Gegner ist ja schon eine Hausnummer“, sagt Coach Ron Hachenberger vor dem Heimspiel seiner Mannschaft am Sonntag (15 Uhr) gegen den Tabellenzweiten SG Unter-Abtsteinach. „Spielerisch ist es in den vergangenen beiden Partien wieder viel besser gewesen als davor. Aber personell fehlen immer wieder Leute, was es uns extrem schwer macht“, sagt der SVL-Coach.