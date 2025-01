SV Lörzenbach ist immer wieder zum Umstellen gezwungen

In der vergangenen Saison schaffte der SV Lörzenbach in der Fußball-Kreisliga A mit einer starken Rückrunde, als die Gegner in drei Monaten nur so weggeräumt wurden, noch Platz zwei und damit den Aufstieg in die Kreisoberliga. Und irgendwie hofft Trainer Ron Hachenberger, dass seine Schützlinge – wenn sie auch diese Siegesserie nicht wiederholen können – doch wenigstens fleißig die nötigen Punkte für den (frühzeitigen) Klassenerhalt holen.