SV Lörzenbach: Den Abstiegskampf von Beginn an annehmen

Eine turbulente Saison hat für den SV Lörzenbach dann doch ein Happy End in Form des direkten Aufstiegs als Tabellenzweiter der Fußball-Kreisliga A in die Kreisoberliga gefunden. Nun nehmen die Grün-Weißen unter der Regie von Trainer Ron Hachenberger den zweiten Anlauf, um sich im Bergsträßer Oberhaus zu etablieren, nachdem der erste Versuch in der Saison 2022/23 mit dem sofortigen Wiederabstieg geendet hatte.