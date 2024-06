Der Zusammenhalt ist das große Plus beim SV Lörzenbach

„Ich bin jetzt schon seit einigen Jahren Trainer, aber so eine Runde habe ich noch nicht erlebt.“ Mit diesen Worten bringt Trainer Ron Hachenberger die vergangene Saison für den SV Lörzenbach in der Fußball-Kreisliga A auf den Punkt. Seine Mannschaft musste in der Runde einige Rückschläge verkraften, ging daraus jedoch gestärkt hervor und schaffte am Ende als Tabellenzweiter tatsächlich den direkten Aufstieg in die Kreisoberliga.