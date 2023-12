Kreisoberliga: SV Fürth gewinnt das Spitzenspiel in Bürstadt

Einen Sieg hatte der SV Fürth im Spitzenspiel der Fußball-Kreisoberliga schon vor dem Anpfiff erzielt: In Sachen Zuschauer waren die Weschnitztaler trotz des Auswärtsspiels klar im Vorteil. 200 der insgesamt 350 Zuschauer reisten nämlich aus dem Odenwald zur Partie bei Eintracht Bürstadt an. Ein Großteil davon in drei Reisebussen. Und der Spitzenreiter wusste die mitgereiste Fanschar zu beglücken und sorgte mit einem 2:0-Auswärtserfolg für einen erfolgreichen Ausklang eines traumhaften Halbjahres.