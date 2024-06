Laszlo Antunovits: In der Brust des Ringers schlagen zwei Herzen

„Mit Fußball kenne ich mich leider nicht so gut aus. Ich schaue meistens nur auf die Ergebnisse und die Statistiken“, betont Laszlo Antunovits. Und auch das zweite Vorrundenspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Heim-EM am Mittwoch in Stuttgart wird der langjährige Ringer und spätere Trainer des KSV Rimbach sich nicht anschauen können. Obwohl der Gegner Ungarn heißt – Antunovits’ alte und neue Heimat. „Da haben wir Training“, sagt der 35-Jährige, der vor einem knappen Jahr das Weschnitztal nach mehr als acht Jahren verlassen hat und seitdem mit seiner Frau und den drei Söhnen wieder in seiner Heimatstadt Érd unweit der ungarischen Hauptstadt Budapest lebt.