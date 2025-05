Fürth/Wald-Michelbach. Vier Ligaspiele stehen dem SV Fürth in seiner Debütsaison in der Fußball-Gruppenliga noch bevor. Dazu kommt noch das kampflose 3:0 bei der zurückgezogenen Eintracht Wald-Michelbach. Bis hierhin war es für den Aufsteiger eine sehr erfolgreiche Runde, zuletzt aber hat Trainer Jochen Ingelmann eine kleine „Delle“ in den eigenen Reihen registriert, die er an der komfortablen Tabellensituation (Rang 6 mit 46 Punkten) und dem fast sicheren Ligaverbleib festmacht: „Viele von uns sind mit dem Kopf schon beim Kreispokalfinale“, sagt der Coach des Titelverteidigers mit Blick auf das nächste Endspiel für seine Elf in diesem Wettbewerb, wenn Fürth am Samstag, 31. Mai, auf dem Sportplatz der KSG Mitlechtern als Außenseiter gegen Hessenligist SV Unter-Flockenbach antritt.