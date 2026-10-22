Schießen

Neuer Saisrekord für Trösel

Die erste Luftgewehrmannschaft bleibt ungeschlangen an der Tabellenspitze.

Trösel. Mit einem Saisonrekord von 1124 Ringen hat die erste Luftgewehrmannschaft gegen den SV Unter-Abtsteinach (1104) gewonnen und bleibt ungeschlagener Tabellenführer. Raimund Bläß (384), Marion Bauer (377) und Sybille Trost-Schwärzer (363) überzeugten.

Auch die zweite Mannschaft siegte in Zwingenberg mit 1068:1041 Ringen. René Hasslinger (369), Uwe Gunkel (365) und Heike Marquardt-Becker (334) trafen. Die dritte Mannschaft verlor das Duell „Alt gegen Jung“ in Hüttenfeld knapp mit 1029:1037. Marie Franke (345), Armin Becker (344 trotz Waffendefekts), Manuel Arnold (340), Walter Müller (336) und Joachim Kitik (306) kamen zum Einsatz.

Beide Auflagemannschaften verloren in Bürstadt. Die Erste unterlag mit 931,7:945,7 Ringen. Richard Hertel (317,8), Uwe Gunkel (307,9) und Stefanie Hertel (306,0) trafen. Auch die Zweite verlor gegen Bürstadt III. Walter Müller (308,6), Heike Marquardt-Becker (299,6), Günter Kropf und Joachim Kitik (je 294,6) erzielten die Einzelergebnisse.

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