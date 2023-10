Oliver Zeug regt sich über den Schiedsrichter auf

„Willkürlich“, „frech“, „kurios“, „noch nicht dagewesen“: Trainer Oliver Zeug, der sonst seine Worte mit Bedacht wählt, zeigte sich über die letzten zehn Minuten der Partie in der Fußball-Kreisliga seiner SG Hammelbach/Scharbach am Donnerstagabend bei der SG Gronau fassungslos. In der letzten Minute kassierten die Gäste durch Nicolas Rettig den Treffer zur 1:2-Niederlage – danach wurde sofort abgepfiffen.