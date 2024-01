SG Wald-Michelbach wird erst im Finale gestoppt

Viele Tore, Emotionen und Glücksgefühle. Das wollen Fans des Hallenfußballs sehen. Und das bekamen sie auch bei der achten Auflage des Reinhold-Unrath-Gedächtnisturnieres des FC Fürth am Wochenende zu sehen. Im Finale des zweitägigen Budenzaubers setzte sich am Sonntagabend der TSV Altheim gegen die SG Wald-Michelbach knapp mit 2:0 durch. Baris Kiraz und Ricardo Hieronymus erzielten im Endspiel die Treffer für den aktuellen Tabellenzweiten der Kreisoberliga Odenwald-Dieburg, der mit vielen Akteuren der ersten Mannschaft angetreten war. In der Vorrunde hatten die Wald-Michelbacher den Gegner noch mit 4:2 besiegt. Dritter wurde der SSV Raunheim, der sich gegen das Überraschungsteam TSV Gras-Ellenbach mit 7:6 nach Neunmeterschießen durchsetzte.

„Insgesamt war es ein gutes Turnier, wir sind sehr zufrieden“, sagte FC-Vorstandsmitglied Marco Knapp und betonte: „Natürlich war die ein oder andere hitzige Szene dabei, aber im Großen und Ganzen liefen die beiden Tage sehr gut und ohne wirklich nennenswerte Vorkommnisse ab.“ Die Organisatoren gaben für das komplette Turnier 230 Zuschauer an, die zu den Partien in der Schulhalle der Müller-Guttebrunn-Schule kamen. „Natürlich hätten wir gerne ein bisschen mehr Publikum gehabt, aber es war schon in Ordnung so“, sagte Knapp – in Rimbach fand zeitgleich das Turnier des FSV Zotzenbach statt. Bis ins Endspiel war die SG Wald-Michelbach eigentlich die überragende Mannschaft. In der Vorrunde gewann die SG ihre drei Partien teils sehr deutlich. In der Zwischenrunde bezwang Wald-Michelbach den TSV Braunshardt mit 8:2 und zeigte auch dem B-Ligisten TSV Gras-Ellenbach mit 5:2 die Grenzen auf. Im ersten K.o.-Spiel ließ der Favorit dann der SG Nieder-Kainsbach/Affhöllerbach mit 5:1 keine Chance und bezwang im Halbfinale den SSV Raunheim mit 3:1. Doch im Endspiel gegen die geschickt verteidigenden Altheimer war die Wald-Michelbacher Offensivabteilung mit ihrem Latein überraschend am Ende – es war die einzige Niederlage. Ein kleiner Trost für die SG nach dem verlorenen Finale: Der Wald-Michelbacher David Schmidt wurde mit 13 Treffern bester Torschütze des Turniers. Der Wanderpokal ging aber an Altheim. Nicht wie geplant, lief das Turnier für die Gastgeber. Die vom etatmäßigen Co-Trainer Frank Poth trainierte Mannschaft strich bereits nach der Vorrunde die Segel. Nach Niederlagen gegen den FC Hillal Rüsselsheim II (1:5) und den SSV Raunheim (1:5) kam der FC auch gegen die SG Nieder-Kainsbach/Affhöllerbach nicht über ein 1:1 hinaus. Mit nur einem Punkt verabschiedeten sich die Fürther somit schon am Samstagabend.

Der FC trat schon mit einigen Akteuren aus der Kreisoberligatruppe auf. „Vom Niveau her hätte es für den zweiten Turniertag langen müssen, aber die Jungs haben einen rabenschwarzen Samstag erwischt, viele Ballverluste, leichte Gegentore“, sagte Turnier-Mitorganisator Marco Knapp, der aber auch klar machte: „Das frühe Aus war jetzt kein Beinbruch, Hauptsache ist, es hat sich keiner verletzt.“