Fußball

SG Wald-Michelbach zieht Mannschaft aus Gruppenliga zurück

Die SG Wald-Michelbach steigt freiwillig aus der Fußball-Gruppenliga ab. Der Rückzug verändert den Abstiegskampf an – der SV Fürth und der FC 07 Bensheim dürfen jetzt wieder hoffen.

Sportlich war die SG Wald-Michelbach kurz davor, den Klassenerhalt in der Fußball-Gruppenliga zu schaffen. Jetzt hat der Verein aber den freiwilligen Rückzug beschlossen. Foto: Gian-Luca Heiser
Sportlich war die SG Wald-Michelbach kurz davor, den Klassenerhalt in der Fußball-Gruppenliga zu schaffen. Jetzt hat der Verein aber den freiwilligen Rückzug beschlossen.

Wald-Michelbach. Die SG Wald-Michelbach wird in der kommenden Saison nicht mehr in der Fußball-Gruppenliga antreten. Der Verein hat seinen freiwilligen Rückzug fristgerecht beim Hessischen Fußball-Verband (HFV) eingereicht. Der zuständige Verbandsausschuss stimmte dem Antrag am Samstag zu, wie der HFV mitteilte.

Damit steht fest: Die SGW ist erster Absteiger der Liga. Für die Konkurrenz im Tabellenkeller hat das direkte Auswirkungen. Vor allem der SV Fürth und der FC 07 Bensheim dürfen dadurch neue Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt schöpfen. Beide Teams rücken rechnerisch näher an die Nichtabstiegsplätze heran.

Die SG Wald-Michelbach belegt aktuell den Relegationsplatz 16. Fußball-Abteilungsleiter Dimitri Loenko wollte sich am Sonntagmorgen noch nicht näher zu den Gründen äußern. Der Verein kündigte stattdessen eine offizielle Stellungnahme für den Sonntagnachmittag an. Allerdings steht bereits fest, dass zahlreiche Spieler die SG verlassen. Nach Kim Naas hat sich jetzt beispielsweise auch Ingo Dörsam dem FC Fürth angeschlossen.

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Nach den Regularien des HFV werden Mannschaften, die ihren freiwilligen Rückzug bis zum 15. Mai anmelden, am Saisonende automatisch ans Tabellenende gesetzt. Sie gelten damit als erster Absteiger und werden auf die festgelegte Zahl der Absteiger angerechnet. Für andere Vereine verbessert das die Chancen auf den Ligaverbleib deutlich. Gleichzeitig muss die zurückgezogene Mannschaft mindestens eine Spielklasse tiefer neu starten.

Auch die KSG Mitlechtern wird in der kommenden Saison nicht mehr in der bisherigen Form antreten. Der Rückzug aus der Kreisoberliga wurde ebenfalls genehmigt. Künftig bildet die KSG wieder eine Spielgemeinschaft mit dem SV Lörzenbach.

Grundsätzlich gilt laut HFV: Vereine, die keine Mannschaft mehr für die neue Saison melden, werden ebenfalls ans Tabellenende gesetzt und als erster Absteiger gewertet. Weitere Fälle aus dem Fußballkreis Bergstraße gibt es derzeit jedoch nicht.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Gruppenliga: SG Wald-Michelbach reaktiviert Gero Lammer
Fußball

Gruppenliga: SG Wald-Michelbach reaktiviert Gero Lammer

Die SG Wald-Michelbach mobilisiert im Abstiegskampf alle Kräfte. Eldin Pudic hat den Gruppenligisten aber wieder verlassen. FC Fürth will eine neue Serie starten.

23.10.2025

SG Wald-Michelbach hat am Sonntag womöglich nur elf Feldspieler
Fußball

SG Wald-Michelbach hat am Sonntag womöglich nur elf Feldspieler

Dennoch ist für die Wald-Michelbacher ein Heimsieg in der Gruppenliga gegen den TSV Höchst Pflicht. Auch der SV Fürth will die Punkte behalten.

16.05.2025

Eintracht Wald-Michelbach meldet Mannschaft aus Gruppenliga ab
Fußball

Eintracht Wald-Michelbach meldet Mannschaft aus Gruppenliga ab

Eintracht Wald-Michelbach schafft den Neuaufbau nicht und zieht die Konsequenzen. Der personelle Aderlass ist größer als erwartet – zudem fehlt die Perspektive.

13.01.2025

Gruppenliga: ET Wald-Michelbach verspielt 2:0-Führung
Fußball

Gruppenliga: ET Wald-Michelbach verspielt 2:0-Führung

Eintracht Wald-Michelbach gibt nach der Pause das Spiel beim FC 07 Bensheim aus der Hand. SV Fürth muss Spiel absagen.

10.10.2024

Rückzug: Eintracht Wald-Michelbach geht in die Gruppenliga
Fußball

Rückzug: Eintracht Wald-Michelbach geht in die Gruppenliga

Der Vorsitzende Alexander Rütger sagt, warum Eintracht Wald-Michelbach aus der Verbandsliga zurückzieht. Das hat auch Auswirkungen auf den Abstieg. Wir kommentieren und nennen die ersten Abgänge.

15.05.2024