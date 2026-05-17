SG Wald-Michelbach zieht Mannschaft aus Gruppenliga zurück

Wald-Michelbach. Die SG Wald-Michelbach wird in der kommenden Saison nicht mehr in der Fußball-Gruppenliga antreten. Der Verein hat seinen freiwilligen Rückzug fristgerecht beim Hessischen Fußball-Verband (HFV) eingereicht. Der zuständige Verbandsausschuss stimmte dem Antrag am Samstag zu, wie der HFV mitteilte.

Damit steht fest: Die SGW ist erster Absteiger der Liga. Für die Konkurrenz im Tabellenkeller hat das direkte Auswirkungen. Vor allem der SV Fürth und der FC 07 Bensheim dürfen dadurch neue Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt schöpfen. Beide Teams rücken rechnerisch näher an die Nichtabstiegsplätze heran.

Die SG Wald-Michelbach belegt aktuell den Relegationsplatz 16. Fußball-Abteilungsleiter Dimitri Loenko wollte sich am Sonntagmorgen noch nicht näher zu den Gründen äußern. Der Verein kündigte stattdessen eine offizielle Stellungnahme für den Sonntagnachmittag an. Allerdings steht bereits fest, dass zahlreiche Spieler die SG verlassen. Nach Kim Naas hat sich jetzt beispielsweise auch Ingo Dörsam dem FC Fürth angeschlossen.

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Nach den Regularien des HFV werden Mannschaften, die ihren freiwilligen Rückzug bis zum 15. Mai anmelden, am Saisonende automatisch ans Tabellenende gesetzt. Sie gelten damit als erster Absteiger und werden auf die festgelegte Zahl der Absteiger angerechnet. Für andere Vereine verbessert das die Chancen auf den Ligaverbleib deutlich. Gleichzeitig muss die zurückgezogene Mannschaft mindestens eine Spielklasse tiefer neu starten.

Auch die KSG Mitlechtern wird in der kommenden Saison nicht mehr in der bisherigen Form antreten. Der Rückzug aus der Kreisoberliga wurde ebenfalls genehmigt. Künftig bildet die KSG wieder eine Spielgemeinschaft mit dem SV Lörzenbach.