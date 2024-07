Sportwoche der KSG Mitlechtern: Die Außenseiter lassen aufhorchen

Mit zwei Achtungserfolgen für die klassentieferen Teams endete am Dienstagabend der erste Spieltag der diesjährigen Sportwoche auf dem Waldsportplatz der KSG Mitlechtern. Während der gastgebende Kreisoberligist gegen den badischen A-Klassisten TSG Lützelsachsen II nicht über ein 2:2-Unentschieden hinauskam, zog der favorisierte A-Ligist SV/BSC Mörlenbach im zweiten Spiel des Abends gegen den B-Liga-Vertreter SV Affolterbach sogar den Kürzeren (1:3). „Beide Spiele standen auf einem spielerisch guten Niveau, die Besucher kamen auf ihre Kosten“, fasste KSG-Sprecher Berthold Becker den ersten Turniertag zusammen.

KSG Mitlechtern - TSG Lützelsachsen II 2:2 (1:2).

Die spielerisch starken Gäste aus dem Weinheimer Stadtteil erwischten vor mehr als 200 Zuschauern den besseren Start, nach 14 Minuten brachte Nick Mandel die TSG mit 1:0 in Führung. Nach einer knappen halben Stunde erhöhte Abdulrahman Arim zunächst auf 2:0 für die Elf des neuen Trainers Ruben Castro, doch nur zwei Minuten später verkürzte Finn Renkewitz auf 1:2 (31.) – das Team von Trainer Ronny Sauer war zurück im Spiel.

Gleichwohl ging es mit der knappen Gästeführung in die Pause, in der Sauer gleich sechs Auswechslungen vornahm. „Es ging darum, allen Spielern Spielpraxis zu geben. Das Ergebnis war eher zweitrangig“, erklärte Becker diese Maßnahme. Die KSG drängte in Halbzeit zwei dennoch auf den Ausgleich, es dauerte aber bis zur 65. Minute – die Vorrundenspiele dauern bei diesem Turnier nur 70 Minuten –, ehe Philipp Klein noch zum 2:2 einnetzte.

SV/BSC Mörlenbach - SV Affolterbach 1:3 (0:1).

„Auf den ersten Blick mag der Sieg des B-Ligisten vielleicht überraschen, wenn man sich die Affolterbacher Mannschaft aber etwas genauer anschaut, dann wird mit ihr auch in der neuen B-Liga-Saison zu rechnen sein“, sagte Berthold Becker nach der zweiten Partie des ersten Spieltages. So standen mit Nino Sattler und Leo Trautmann zwei Spieler im SVA-Kader, die es in der vergangenen Saison bei der SG Wald-Michelbach noch auf je 20 Gruppenliga-Einsätze gebracht hatten.

Sattler war es auch, der mit dem Treffer zum 3:0 für die Entscheidung sorgte (50.). Kurz vor der Pause hatte Jakob Steffan den B-Ligisten in Führung gebracht (30.), nach dem Seitenwechsel erhöhte Leon Eckert auf 2:0 (43.). „Affolterbach zeigte eine gute Spielanlage, der Sieg geht vollkommen in Ordnung“ so Becker.