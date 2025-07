Foto: Gian-Luca Heiser

Da gab es kein Halten mehr, als der SV Affolterbach nach dem schon feststehenden Aufstieg in die Kreisliga A auch noch die Meisterschaft in der B-Klasse perfekt machte. Auch in der neuen Saison setzt Trainer Sebastian Theobald auf die große mannschaftliche Geschlossenheit seines Teams.