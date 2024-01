Kreisliga B: Der SV Affolterbach will unbedingt aufsteigen

Zweimal war der SV Affolterbach zuletzt Dritter in der Fußball-Kreisliga B und verpasste damit den Aufstieg in die A-Liga. Zur Winterpause liegen die als Top-Favorit gestarteten Affolterbacher mit 26 Punkten auf Platz zwei, der in die Relegation führen würde. Der TSV Hambach besetzt mit 30 Punkten den direkten Aufstiegsplatz. Auch die beiden Aufsteiger TSV Elmshausen und FSG Bensheim, die sich gerade von Trainer Abedin Reqica getrennt hat, liegen mit jeweils 25 Punkten noch aussichtsreich im Rennen. Wir sprachen mit Affolterbachs Trainer Sebastian Theobald. Der 30-Jährige steht seit 2021 beim SVA in der Verantwortung.

Theobald: Das ist richtig, ja – der Saisonstart lief optimal für uns. Nach einer schwierigen Vorbereitung und einem schlechten Start ins Auftaktspiel gegen den SV Fürth II konnten wir uns in Halbzeit zwei schnell fangen, haben die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht und konnten durch den am Ende hohen Sieg viel Selbstvertrauen tanken. Wir haben in den Spielen darauf gute Leistungen gezeigt, die Tore in den richtigen Momenten gemacht und die Spiele so früh in die richtige Spur gelenkt. Ab dem Spiel in Hüttenfeld hatten wir nicht mehr diese Durchschlagskraft und das Quäntchen Glück im Abschluss wie noch in den Wochen zuvor – zudem haben wir es spielerisch schlicht und einfach nicht gut genug gemacht. Wir konnten unsere Idee, Fußball zu spielen, nicht konsequent genug auf den Platz bekommen. Gegen Hambach mussten wir nach guter, dominanter erster Halbzeit in der Nachspielzeit noch den Ausgleich schlucken und standen somit lediglich mit zwei Punkten aus vier Spielen da. Hambach hat zu dem Zeitpunkt kaum etwas liegengelassen und steht nun zurecht vor uns.